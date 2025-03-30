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Историк рассказал, как Запад способствовал вооружению Красной армии

Историк рассказал, как Запад способствовал вооружению Красной армии - 30.03.2025, ПРАЙМ

Историк рассказал, как Запад способствовал вооружению Красной армии

Советский Союз в силу недостаточной развитости своей промышленности в начале 1930-х годов вынужден был закупать у западных стран передовые модели танков с... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T05:03+0300

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МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Советский Союз в силу недостаточной развитости своей промышленности в начале 1930-х годов вынужден был закупать у западных стран передовые модели танков с правами на их выпуск, тем самым Запад способствовал вооружению Красной армии новой техникой, которая затем применялась во многих конфликтах и войнах – от гражданской войны в Испании до начального периода Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. В эти дни 95 лет назад, весной 1930 года, из длительной командировки по военным заводам и полигонам Европы и США вернулась советская закупочная комиссия с приобретенными лицензиями на производство в Советском Союзе новых типов боевых машин, впоследствии ставших основой танкового парка страны. "В начале октября 1928 года в Советском Союзе был дан старт первому пятилетнему плану развития народного хозяйства. В рамках его реализации руководство страны сделало основной упор на форсированном наращивании промышленного потенциала, отчетливо понимая, что его уровень теснейшим образом связан с обороноспособностью государства", - отметил Матвеев. Он напомнил слова советского лидера Иосифа Сталина, произнесенные в 1931 году: "Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут". Стране предстояло создать новые отрасли промышленности, поднять производительность труда, освоить выпуск новой техники, в том числе для нужд армии, авиации и флота, подчеркнул историк. "В конце же 1920-х годов советская промышленность была еще не в состоянии обеспечить вооруженные силы современной техникой на уровне передовых капиталистических стран – потенциальных противников в возможной будущей войне", - добавил Матвеев. Об этом прямо говорилось в принятых в один и тот же день, 15 июля 1929 года, двух основополагающих постановлениях Политбюро ЦК ВКП(б) "О состоянии обороны СССР" и "О военной промышленности". "Констатировать, что осуществление плана технического перевооружения армии встречает громадные затруднения в отсталости нашей промышленной базы, вследствие чего Красная армия значительно отстает в артиллерийском и танковом вооружении, что недопустимо; медленное исполнение промышленностью опытных образцов нового оружия на деле приводит к срыву плана технического перевооружения армии, совершенно недопустимо медленный темп перехода на массовое производство принятых на вооружение образцов на деле приводит к задержкам на годы внедрения в армию нового оружия", – говорилось в первом документе. В итоге руководство правящей партии наметило стратегические направления перевооружения: "Успешное разрешение громадной проблемы технического оснащения Красной армии и, в частности, своевременное осуществление одобренных Политбюро мероприятий по артиллерийскому, танковому, авиационному, химическому перевооружению по пятилетнему плану, возможно только при условии наличия сильных конструкторских и технических бюро на предприятиях военной промышленности, работающих в полном взаимодействии со всеми научно-исследовательскими и техническими учреждениями страны, и привлечением заграничной технической помощи. Исходя из этого, ВСНХ немедленно усилить существующие конструкторские и технические бюро на заводах опытными специалистами, организовать их там, где они отсутствуют, и привлечь техническую помощь из-за границы. Особенное внимание должно быть обращено на артиллерийское, танковое, авиационное и химическое дело". КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБОРОНЫ СТРАНЫ По словам Матвеева, в "привлечении технической помощи из-за границы" в чувствительной для страны военной сфере для советской власти на тот момент не было ничего сверхъестественного. "Ведь именно в это время в Советском Союзе, в рамках масштабной индустриализации, начала разворачивать свою деятельность американская фирма Albert Kahn Inc. известного промышленного архитектора Альберта Кана. Согласно договору, заключенному при содействии советского акционерного общества в США "Амторг", фирма становилась главным консультантом советского правительства по промышленному строительству и получала пакет заказов на строительство промышленных объектов в СССР с колоссальной по тем временам общей стоимостью в 2 миллиарда долларов (в настоящее время – более 250 миллиардов долларов)", - отметил эксперт. В итоге с 1929 по 1932 год американская фирма спроектировала и организовала строительство в СССР более 500 промышленных объектов: тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске и Харькове; автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде; механические и сталелитейные цеха в городах центральной части страны, на Урале и в Западной Сибири, и многое другое. "При этом все происходящее по американской линии сотрудничества (а кроме США были и иные иностранные партнеры: Германия, Великобритания, Франция, Италия и др.) осуществлялось на фоне отсутствия официальных дипломатических отношений между двумя странами. Одним словом, Советский Союз еще даже не был признан Соединенными Штатами как суверенное государство!", - сказал Матвеев. В развитие своих фундаментальных для обороны страны решений от 15 июля 1929 года Политбюро ЦК ВКП(б) спустя полгода, 5 декабря 1929-го, принимает очередное знаковое постановление "О выполнении танко-тракторной программы". В этом важном документе говорилось: "Констатировать, что к настоящему времени на вооружении РККА имеется только лишь тип малого танка Т-18… Танк Т-18 является недостаточно отвечающим современным требованиям к данному типу танков и производство его в окончательном виде до сих пор не установлено. Кроме танка Т-18, типов и конструкций танков среднего, большого и танкетки не имеется. Пятилетняя программа тракторостроения и моторостроения не увязаны с танкостроением и удовлетворением потребностей армии в мощных тракторах. Не проработано обеспечение танкостроения броней и моторами, нет достаточных конструкторских сил, обеспечивающих выполнение плана танкостроения, и нет примерного развития заводов по годам для выполнения программы Политбюро от 15 июля 1929 г.". "Ввиду слабости наших конструкторских сил по танкам, а также отсутствия типов и конструкций танков, отвечающим современным требованиям войны командировать не позже 20 декабря 1929 г. за границу авторитетную комиссию из представителей ВСНХ и НКВоенмора. На комиссию возложить задачи: выбор и закупку типов и образцов танков, в особенности образцов среднего и большого танков; выяснение возможностей получения технической помощи и конструкторов", – резюмировалось далее в постановлении. В результате была сформирована и направлена в длительную заграничную командировку закупочная комиссия под руководством начальника Управления моторизации и механизации РККА Иннокентия Халепского, заместителя председателя ВСНХ Николая Осинского, заместителя начальника Военно-промышленного управления ВСНХ Даниила Будняка и начальника инженерно-конструкторского бюро по танкам Семена Гинзбурга. Матвеев процитировал более конкретные цели и задачи комиссии, которые были сформулированы в служебной записке начальника Штаба РККА Бориса Шапошникова наркому по военным и морским делам СССР, председателю Реввоенсовета СССР Клименту Ворошилову о закупке образцов танков за границей от 13 декабря 1929 года: "Средний танк. Наиболее желательным для приобретения типом является "Виккерс" 1927 г. на колесно-гусеничном ходу (Англия). По Америке – "Кристи" (модель 1940 г.) и "Медиум ТС" (модель 1927 г.), оба на колесно-гусеничном ходу, в крайнем случае, последний тип на гусеничном ходу. В Америке можно поставить вопрос о приобретении партии средних танков". "Малые танки. Необходимо приобрести в Америке танк ТЕ-1 на колесно-гусеничном ходу. Желательно с конструкторскими целями приобрести во Франции танк "Рено" № 27. Необходимо приобрести двухместную танкетку "Карден Ллойд" в Англии. Из больших танков необходимо приобретение большого танка "Виккерса" в Англии. Было бы желательным закупить вездеходное шасси танк – истребитель со скоростью хода до 30 км и достаточно мощным вооружением (не менее 45 мм). Помимо танков, желательно приобрести одну самоходную зенитную установку и одну шестиколесную (трехосную) бронемашину", - говорилось в записке. НА РАЗНЫХ ТЕАТРАХ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В результате поездки комиссии по военным заводам и полигонам Европы и США, последующего изучения поставленных производителями образцов, переработки и адаптации закупленной документации, на вооружении Красной армии под названием Т-26 вскоре появился легкий танк Vickers Mk E или В-26, созданный фирмой Vickers-Armstrongs, Limited, который был приобретен у британцев с лицензией на производство в СССР, отметил Матвеев. Танк Т-26 стал вторым по массовости в РККА после Т-34 накануне Великой Отечественной войны и ее начальный период. "Там же в Великобритании комиссия "положила глаз" на танкетку Carden-Loyd Mk.IV, одну из самых удачных в своём классе, которая сразу же была закуплена в количестве 20 единиц вместе с технической документацией и лицензий на производство в СССР. В августе 1930 года танкетку показали командованию РККА, в том числе и Михаилу Тухачевскому, который, как известно, всячески продвигал применение легких боевых бронированных машин огневой поддержки пехоты (предшественниц нынешних боевых машин десанта и боевых машин пехоты)", - сказал Матвеев. По его словам, машина произвела хорошее впечатление, и после доработки проекта с учетом отечественного опыта было принято решение организовать ее крупномасштабное производство под наименованием Т-27. В итоге Красная армия получила более 3 тысяч танкеток Т-27. Танкетка в различных модификациях находилась на вооружении вплоть до окончания Второй мировой войны, успев повоевать и на советско-германском, и на советско-японском фронте. "От вооружения Красной армии не остались в стороне и американцы. Наибольший интерес у советских военных специалистов вызвал скоростной танк M.1940 конструктора Джона Уолтера Кристи, который как нельзя лучше подходил для пространств СССР. В итоге 28 апреля 1930 года был подписан договор о закупке этих танков у U.S. Wheel Track Layer Corporation с правами на производство в Советском Союзе, передачей патентов и услугами по техническому содействию", - добавил Матвеев. Через год танк Кристи с новыми башнями под названием БТ-2 приняли на вооружение РККА и запустили в серийное производство. Три первых советских БТ-2 были продемонстрированы в Москве на параде 7 ноября 1931 года. Этот танк стал родоначальником целого семейства танков БТ для Красной армии (БТ-2, БТ-5, БТ-7). Танки БТ поздних модификаций вместе с Т-26 и Т-34 также составили основу советского танкового парка перед Великой Отечественной войной и в её начальный период, участвовали в конфликтах с Японией на озере Хасан и на реке Халхин-Гол, в гражданской войне в Испании, в советско-финской войне и т.д. "Как показывают документы того времени, невзирая на острый дефицит валютных средств, получаемых, главным образом, за счет продажи на мировом рынке зерна, советское правительство старалось приобрести у авторитетных производителей вооружений все самое современное и передовое. А наши западные партнеры, в свою очередь, были готовы все это продать", - отметил Матвеев. Несмотря на острое противостояние двух общественно-политических систем, продолжающуюся активную деятельность Коминтерна, ставшего для СССР удобным инструментом влияния на внутренние дела капиталистических стран, западные правительства охотно давали санкции своим предпринимателям на продажу Советском Союзу новейших образцов военной техники с лицензиями на их производство. "Этому во многом способствовали разразившейся в 1929 году глубокий мировой экономический кризис и готовность Советского Союза, завоевавшего безупречную репутацию надежного делового партнера, без проволочек платить по счетам твердой валютой, не используя кредиты и внешние заимствования, которые нам западники не особо-то и давали", - добавил историк. По словам Матвеева, дальнейшая судьба членов той самой закупочной комиссии, искавшей в 1930 году для своей страны образцы современной военной техники на Западе, сложилась трагически. Трое из них (Иннокентий Халепский, Николай Осинский и Даниил Будняк) не смогли пережить периода "Большого террора" в СССР и были расстреляны как участники различных "заговоров". Всех их впоследствии полностью реабилитировали. Конструктор танков Семен Гинзбург также провел в то тяжелое время под арестом несколько месяцев, но, тем не менее, был в итоге освобожден. В звании инженер-полковник он погиб при немецком авианалете в августе 1943 года в Курской области, находясь в должности заместителя командира 32-й танковой бригады по технической части.

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россия, сша, москва, англия, ркк "энергия"