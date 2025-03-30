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Стало известно, как Зеленский смог стать "Персоной года" по версии Time
Стало известно, как Зеленский смог стать "Персоной года" по версии Time - 30.03.2025, ПРАЙМ
Стало известно, как Зеленский смог стать "Персоной года" по версии Time
Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году выплатило американскому журналу Time четыре миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому... | 30.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-30T12:21+0300
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МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году выплатило американскому журналу Time четыре миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому звания "Персона года" и размещение его фотографии на обложке, сообщил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.Сенатор опубликовал фото обложки журнала с Зеленским с комментарием о том, что в США раскрыли, что USAID потратило около 4 миллионов долларов еженедельнику Time, чтобы тот объявил Зеленского "Персоной года".Сенатор также подчеркнул, что Time — далеко не единственное издание, которое получало значительные суммы за подобные публикации."Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. И именно так делается информация на Западе", - заключил сенатор.Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако президентские выборы на Украине были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущих условиях выборы проводить нецелесообразно. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что его рейтинг снизился до 4%.
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сша, usaid, алексей пушков, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Политика, США, USAID, Алексей Пушков, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Стало известно, как Зеленский смог стать "Персоной года" по версии Time
Пушков: USAID заплатило Time за объявление Зеленского "Персоной года"
МОСКВА, 30 мар – ПРАЙМ. Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году выплатило американскому журналу Time четыре миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому звания "Персона года" и размещение его фотографии на обложке, сообщил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Сенатор опубликовал фото обложки журнала с Зеленским с комментарием о том, что в США раскрыли, что USAID потратило около 4 миллионов долларов еженедельнику Time, чтобы тот объявил Зеленского "Персоной года".
Сенатор также подчеркнул, что Time — далеко не единственное издание, которое получало значительные суммы за подобные публикации.
"Именно об этом говорят раскрытые статьи расходов USAID. И именно так делается информация на Западе", - заключил сенатор.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако президентские выборы на Украине были отменены под предлогом военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что в текущих условиях выборы проводить нецелесообразно. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что его рейтинг снизился до 4%.
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