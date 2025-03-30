https://1prime.ru/20250330/zemletryasenie-856226793.html

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 1,7 тысяч

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 1,7 тысяч - 30.03.2025, ПРАЙМ

Число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 1,7 тысяч

Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести,... | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T11:42+0300

2025-03-30T11:42+0300

2025-03-30T11:42+0300

происшествия

мьянма

землетрясение

жертвы

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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на власти. Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644. "По данным государственного административного совета страны, в результате мощного землетрясения в Мьянме около 1,7 тысячи человек погибли, 3,4 тысячи пострадали, а 300 числятся пропавшими без вести", - передает агентство. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

https://1prime.ru/20250328/myanma-856193770.html

мьянма

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мьянма, землетрясение, жертвы