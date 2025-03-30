https://1prime.ru/20250330/zemletryasenie-856229243.html

В Океании зафиксировали землетрясение и предупредили об угрозе цунами

В Океании зафиксировали землетрясение и предупредили об угрозе цунами - 30.03.2025, ПРАЙМ

В Океании зафиксировали землетрясение и предупредили об угрозе цунами

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, есть угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. | 30.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-30T15:56+0300

2025-03-30T15:56+0300

2025-03-30T15:56+0300

происшествия

общество

сша

землетрясение

цунами

https://cdnn.1prime.ru/img/84152/11/841521156_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_1455c74acd0c1bba4b0ee9758077c182.jpg

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, есть угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,0. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения. Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

https://1prime.ru/20250330/zemletryasenie-856226793.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, землетрясение, цунами