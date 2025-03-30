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В Океании зафиксировали землетрясение и предупредили об угрозе цунами - 30.03.2025, ПРАЙМ
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В Океании зафиксировали землетрясение и предупредили об угрозе цунами
В Океании зафиксировали землетрясение и предупредили об угрозе цунами - 30.03.2025, ПРАЙМ
В Океании зафиксировали землетрясение и предупредили об угрозе цунами
Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, есть угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. | 30.03.2025, ПРАЙМ
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происшествия
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, есть угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи. Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,0. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения. Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
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общество , сша, землетрясение, цунами
Происшествия, Общество , США, землетрясение, цунами
15:56 30.03.2025
 
В Океании зафиксировали землетрясение и предупредили об угрозе цунами

USGS: у берегов Тонга в Океании зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГавайи
Гавайи - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, есть угроза цунами, сообщают американские сейсмологи и метеорологи.
Согласно сообщению Геологической службы США (USGS), землетрясение зафиксировано в 12.18 по времени UTC (15.18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Первоначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении магнитудой 7,0.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США сообщило, что, на основании предварительных параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.
Информация о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.
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ПроисшествияОбществоСШАземлетрясениецунами
 
 
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