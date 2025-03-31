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Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника - 31.03.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T05:29+0300
2025-03-31T05:29+0300
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хабаровский край
хабаровские авиалинии
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ХАБАРОВСК, 31 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". "Аэропорт Чегдомына закрыт до 19.00 (12.00 мск) на расчистку ВПП от снега", - сообщает воздушная гавань. Отмечается, что рейсы за 28 марта из Хабаровска в Чегдомын и обратно перенесены на вторник в связи с невозможностью принятия воздушных судов в аэропорту Чегдомына и проведением расчистки аэродрома от снега.
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Бизнес, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровские авиалинии
05:29 31.03.2025
 
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника

Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт из-за расчистки ВПП от снега

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ХАБАРОВСК, 31 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
"Аэропорт Чегдомына закрыт до 19.00 (12.00 мск) на расчистку ВПП от снега", - сообщает воздушная гавань.
Отмечается, что рейсы за 28 марта из Хабаровска в Чегдомын и обратно перенесены на вторник в связи с невозможностью принятия воздушных судов в аэропорту Чегдомына и проведением расчистки аэродрома от снега.
 
БизнесХАБАРОВСКХабаровскХабаровский крайХабаровские авиалинии
 
 
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