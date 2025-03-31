https://1prime.ru/20250331/aeroport-856235650.html
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника - 31.03.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T05:29+0300
2025-03-31T05:29+0300
2025-03-31T05:29+0300
бизнес
хабаровск
хабаровск
хабаровский край
хабаровские авиалинии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856235650.jpg?1743388181
ХАБАРОВСК, 31 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
"Аэропорт Чегдомына закрыт до 19.00 (12.00 мск) на расчистку ВПП от снега", - сообщает воздушная гавань.
Отмечается, что рейсы за 28 марта из Хабаровска в Чегдомын и обратно перенесены на вторник в связи с невозможностью принятия воздушных судов в аэропорту Чегдомына и проведением расчистки аэродрома от снега.
хабаровск
хабаровск
хабаровский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, хабаровск, хабаровск, хабаровский край, хабаровские авиалинии
Бизнес, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Хабаровский край, Хабаровские авиалинии
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника
Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт из-за расчистки ВПП от снега
ХАБАРОВСК, 31 мар - ПРАЙМ. Аэропорт Чегдомына в Хабаровском крае закрыт до вечера понедельника из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
"Аэропорт Чегдомына закрыт до 19.00 (12.00 мск) на расчистку ВПП от снега", - сообщает воздушная гавань.
Отмечается, что рейсы за 28 марта из Хабаровска в Чегдомын и обратно перенесены на вторник в связи с невозможностью принятия воздушных судов в аэропорту Чегдомына и проведением расчистки аэродрома от снега.