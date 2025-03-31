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Шесть стран и Каллас сделали заявление о замороженных российских активах

Шесть стран и Каллас сделали заявление о замороженных российских активах - 31.03.2025, ПРАЙМ

Шесть стран и Каллас сделали заявление о замороженных российских активах

Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до прекращения конфликта и... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T19:39+0300

2025-03-31T19:39+0300

2025-03-31T20:37+0300

политика

европа

кая каллас

замороженные российские активы

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МАДРИД, 31 мар - ПРАЙМ. Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до прекращения конфликта и компенсации ущерба, якобы нанесенного Украине, говорится в совместном заявлении глав МИД этих шести стран и верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кае Каллас. "Мы вновь заявляем, что российские активы должны оставаться под арестом до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ей нанесенный ущерб", - говорится в заявлении. Документ был распространен после встречи глав МИД стран G5 (Испании, Германии, Франции, Италии и Польши) в Мадриде, в которой также приняли участие представители Великобритании, Украины и Евросоюза. В нем отмечается, что эти страны готовы ввести новые санкции в отношении России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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европа, кая каллас, замороженные российские активы