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Российский рынок акций скомпенсировал утреннее падение

Российский рынок акций скомпенсировал утреннее падение - 31.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций скомпенсировал утреннее падение

Российский рынок акций в начале основной сессии последних торгов квартала скомпенсировал утреннее падение, когда он обновил минимум с начала февраля,... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T10:36+0300

2025-03-31T10:36+0300

2025-03-31T10:36+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной сессии последних торгов квартала скомпенсировал утреннее падение, когда он обновил минимум с начала февраля, опустившись ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, теряя более 3% на санкционных рисках, следует из данных Московской биржи и комментария эксперта. Индекс Мосбиржи к 10.23 мск снижается на 0,02%, до 3025,08 пункта. С утра индекс Мосбиржи опускался до 2920,17 пункта - минимума с 5 февраля. В частности, дешевеют бумаги ВК (-1,6%), "Хэдхантера" (-0,6%), "Селигдара" (-0,6%). А заметно растут в цене бумаги "Аэрофлота" (+2,6%), префы "Транснефти" (+2,1%), акции ЮГК (+1,8%), "Норникеля" (+1,8%). "Поводом для распродаж стали несбывшиеся ожидания, что ситуация вокруг Украины будет быстро урегулирована, а вслед за этим начнется отмена антироссийских санкций. К тому же масла в огонь подлили слова президента США Дональда Трампа о готовности ужесточить санкционный режим в отношении России. Таким образом, сейчас рынок торгуется ниже тех значений, которые были до старта переговорного процесса. Нам это кажется не вполне справедливым", - считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Трамп, в частности, пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ. При этом он добавил, что "определенно" не хочет вводить вторичные пошлины против России. Негативный фон создает и падение мировых рынков на перспективах торговых войн США с партнерами. В частности, основные фондовые индексы США упали предыдущих торгах, а с утра фондовые фьючерсы продолжают терять – в пределах 1,5%.

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рынки, торги, мосбиржа, акции, российский рынок акций, сша, дональд трамп