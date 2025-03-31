https://1prime.ru/20250331/aktsii-856254917.html
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника - 31.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника
Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение во второй половине торгов понедельника на негативном геополитическом фоне, следует из данных торгов и | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:27+0300
2025-03-31T16:27+0300
2025-03-31T16:27+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
рынки
сша
дональд трамп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение во второй половине торгов понедельника на негативном геополитическом фоне, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.09 мск снижался на 0,92% - до 2 997,9 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,41%, до 73,06 доллара за баррель. "Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного снижения на фоне возросшей неопределенности в геополитическом вопросе. В середине недели российские власти заявили, что не достигли прогресса в Эр-Рияде после 8-часовых переговоров с американской стороной, что послужило поводом для начала коррекции на рынке", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". На прошедших выходных стали поступать новости о том, что президент США Дональд Трамп недоволен траекторией, по которой движется переговорный процесс, что также стало триггером для снижения рынка на торгах выходного дня, отметил он. "Российский рынок акций в понедельник открылся с большим гэпом вниз, индекс Мосбиржи опускался к 2920 пунктам впервые с начала февраля. Просадка была спровоцирована прозвучавшим в воскресенье заявлением президента США о том, что он может ввести более жесткие ограничения на российскую нефть, если не сумеет достичь с РФ по ее вине договоренности о прекращении украинского конфликта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Правда, Трамп тут же смягчил это заявление по отношению к России, в том числе сообщив, что намерен в ближайшее время провести очередной телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, поэтому наши фондовые индикаторы после негативного старта устремились вверх и выходили в небольшой плюс, однако удержаться на положительной территории не удалось, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - расписки Ozon (+5,88%), акции "Вуш Холдинга" (+5,28%), "Северстали" (+5,06%), префы "Транснефти" (+4,60%), обыкновенные акции ПИК (+4,40%). "Ценные бумаги "ВУШ Холдинг" движутся вверх на фоне публикации сильных финансовых результатов за 2024 год. Выручка эмитента увеличилась на 33% год к году, до 14,3 миллиарда рублей, EBITDA поднялась на 35,9%, до 6,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль выросла на 2,4%, до 1,98 миллиарда рублей", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции ДВМП (-2,50%), "Фармсинтеза" (-2,01%), "Русала" (-1,55%), НМТП (-1,33%), Novabev Group (-1,19%). ПРОГНОЗЫ "С точки зрения техники индекс опустился ниже 3000 пунктов в соответствии с нашим прогнозом. Текущая неделя будет очень важной – если индекс закроет неделю ниже 3000 пунктов, то возможно дальнейшее снижение до 2900 и 2800 пунктов", - считает Степанов. Он ожидает закрытия в "красной зоне". "Если новостной фон не испортится, или рубль не ускорит укрепление при одновременном быстром снижении нефтяных цен, индекс Мосбиржи способен продолжить коррекционный подъем с ближайшей целью в районе 3050 пунктов", - отметил Бабин. Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 2900-3100 пунктов, считает Чернов.
https://1prime.ru/20250331/aktsii-856241315.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_107:0:1528:1066_1920x0_80_0_0_c1ac923490693232eebd84264acd591f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, российский рынок акций, рынки, сша, дональд трамп, россия
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Рынки, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника
Российский рынок акций продолжает падать на негативном геополитическом фоне
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение во второй половине торгов понедельника на негативном геополитическом фоне, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.09 мск снижался на 0,92% - до 2 997,9 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,41%, до 73,06 доллара за баррель.
"Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного снижения на фоне возросшей неопределенности в геополитическом вопросе. В середине недели российские власти заявили, что не достигли прогресса в Эр-Рияде после 8-часовых переговоров с американской стороной, что послужило поводом для начала коррекции на рынке", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам".
На прошедших выходных стали поступать новости о том, что президент США Дональд Трамп недоволен траекторией, по которой движется переговорный процесс, что также стало триггером для снижения рынка на торгах выходного дня, отметил он.
"Российский рынок акций в понедельник открылся с большим гэпом вниз, индекс Мосбиржи опускался к 2920 пунктам впервые с начала февраля. Просадка была спровоцирована прозвучавшим в воскресенье заявлением президента США о том, что он может ввести более жесткие ограничения на российскую нефть, если не сумеет достичь с РФ по ее вине договоренности о прекращении украинского конфликта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Правда, Трамп тут же смягчил это заявление по отношению к России, в том числе сообщив, что намерен в ближайшее время провести очередной телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, поэтому наши фондовые индикаторы после негативного старта устремились вверх и выходили в небольшой плюс, однако удержаться на положительной территории не удалось, добавил он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - расписки Ozon (+5,88%), акции "Вуш Холдинга" (+5,28%), "Северстали" (+5,06%), префы "Транснефти" (+4,60%), обыкновенные акции ПИК (+4,40%).
"Ценные бумаги "ВУШ Холдинг" движутся вверх на фоне публикации сильных финансовых результатов за 2024 год. Выручка эмитента увеличилась на 33% год к году, до 14,3 миллиарда рублей, EBITDA поднялась на 35,9%, до 6,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль выросла на 2,4%, до 1,98 миллиарда рублей", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции ДВМП (-2,50%), "Фармсинтеза" (-2,01%), "Русала" (-1,55%), НМТП (-1,33%), Novabev Group (-1,19%).
"С точки зрения техники индекс опустился ниже 3000 пунктов в соответствии с нашим прогнозом. Текущая неделя будет очень важной – если индекс закроет неделю ниже 3000 пунктов, то возможно дальнейшее снижение до 2900 и 2800 пунктов", - считает Степанов. Он ожидает закрытия в "красной зоне".
"Если новостной фон не испортится, или рубль не ускорит укрепление при одновременном быстром снижении нефтяных цен, индекс Мосбиржи способен продолжить коррекционный подъем с ближайшей целью в районе 3050 пунктов", - отметил Бабин.
Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 2900-3100 пунктов, считает Чернов.
Российский рынок акций скомпенсировал утреннее падение