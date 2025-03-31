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Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250331/aktsii-856254917.html
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника - 31.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника
Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение во второй половине торгов понедельника на негативном геополитическом фоне, следует из данных торгов и | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:27+0300
2025-03-31T16:27+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
рынки
сша
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение во второй половине торгов понедельника на негативном геополитическом фоне, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.09 мск снижался на 0,92% - до 2 997,9 пункта. Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,41%, до 73,06 доллара за баррель. "Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного снижения на фоне возросшей неопределенности в геополитическом вопросе. В середине недели российские власти заявили, что не достигли прогресса в Эр-Рияде после 8-часовых переговоров с американской стороной, что послужило поводом для начала коррекции на рынке", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". На прошедших выходных стали поступать новости о том, что президент США Дональд Трамп недоволен траекторией, по которой движется переговорный процесс, что также стало триггером для снижения рынка на торгах выходного дня, отметил он. "Российский рынок акций в понедельник открылся с большим гэпом вниз, индекс Мосбиржи опускался к 2920 пунктам впервые с начала февраля. Просадка была спровоцирована прозвучавшим в воскресенье заявлением президента США о том, что он может ввести более жесткие ограничения на российскую нефть, если не сумеет достичь с РФ по ее вине договоренности о прекращении украинского конфликта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Правда, Трамп тут же смягчил это заявление по отношению к России, в том числе сообщив, что намерен в ближайшее время провести очередной телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, поэтому наши фондовые индикаторы после негативного старта устремились вверх и выходили в небольшой плюс, однако удержаться на положительной территории не удалось, добавил он. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста - расписки Ozon (+5,88%), акции "Вуш Холдинга" (+5,28%), "Северстали" (+5,06%), префы "Транснефти" (+4,60%), обыкновенные акции ПИК (+4,40%). "Ценные бумаги "ВУШ Холдинг" движутся вверх на фоне публикации сильных финансовых результатов за 2024 год. Выручка эмитента увеличилась на 33% год к году, до 14,3 миллиарда рублей, EBITDA поднялась на 35,9%, до 6,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль выросла на 2,4%, до 1,98 миллиарда рублей", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - акции ДВМП (-2,50%), "Фармсинтеза" (-2,01%), "Русала" (-1,55%), НМТП (-1,33%), Novabev Group (-1,19%). ПРОГНОЗЫ "С точки зрения техники индекс опустился ниже 3000 пунктов в соответствии с нашим прогнозом. Текущая неделя будет очень важной – если индекс закроет неделю ниже 3000 пунктов, то возможно дальнейшее снижение до 2900 и 2800 пунктов", - считает Степанов. Он ожидает закрытия в "красной зоне". "Если новостной фон не испортится, или рубль не ускорит укрепление при одновременном быстром снижении нефтяных цен, индекс Мосбиржи способен продолжить коррекционный подъем с ближайшей целью в районе 3050 пунктов", - отметил Бабин. Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 2900-3100 пунктов, считает Чернов.
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мосбиржа, российский рынок акций, рынки, сша, дональд трамп, россия
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Рынки, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
16:27 31.03.2025
 
Российский рынок акций снижается во второй половине торгов понедельника

Российский рынок акций продолжает падать на негативном геополитическом фоне

© Фото : Пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© Фото : Пресс-служба Мосбиржи
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает демонстрировать снижение во второй половине торгов понедельника на негативном геополитическом фоне, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.09 мск снижался на 0,92% - до 2 997,9 пункта.
Майский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,41%, до 73,06 доллара за баррель.
"Российский рынок начал неделю с продолжения пятничного снижения на фоне возросшей неопределенности в геополитическом вопросе. В середине недели российские власти заявили, что не достигли прогресса в Эр-Рияде после 8-часовых переговоров с американской стороной, что послужило поводом для начала коррекции на рынке", - рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам".
На прошедших выходных стали поступать новости о том, что президент США Дональд Трамп недоволен траекторией, по которой движется переговорный процесс, что также стало триггером для снижения рынка на торгах выходного дня, отметил он.
"Российский рынок акций в понедельник открылся с большим гэпом вниз, индекс Мосбиржи опускался к 2920 пунктам впервые с начала февраля. Просадка была спровоцирована прозвучавшим в воскресенье заявлением президента США о том, что он может ввести более жесткие ограничения на российскую нефть, если не сумеет достичь с РФ по ее вине договоренности о прекращении украинского конфликта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Правда, Трамп тут же смягчил это заявление по отношению к России, в том числе сообщив, что намерен в ближайшее время провести очередной телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, поэтому наши фондовые индикаторы после негативного старта устремились вверх и выходили в небольшой плюс, однако удержаться на положительной территории не удалось, добавил он.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
В лидерах роста - расписки Ozon (+5,88%), акции "Вуш Холдинга" (+5,28%), "Северстали" (+5,06%), префы "Транснефти" (+4,60%), обыкновенные акции ПИК (+4,40%).
"Ценные бумаги "ВУШ Холдинг" движутся вверх на фоне публикации сильных финансовых результатов за 2024 год. Выручка эмитента увеличилась на 33% год к году, до 14,3 миллиарда рублей, EBITDA поднялась на 35,9%, до 6,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль выросла на 2,4%, до 1,98 миллиарда рублей", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
В лидерах снижения - акции ДВМП (-2,50%), "Фармсинтеза" (-2,01%), "Русала" (-1,55%), НМТП (-1,33%), Novabev Group (-1,19%).
ПРОГНОЗЫ
"С точки зрения техники индекс опустился ниже 3000 пунктов в соответствии с нашим прогнозом. Текущая неделя будет очень важной – если индекс закроет неделю ниже 3000 пунктов, то возможно дальнейшее снижение до 2900 и 2800 пунктов", - считает Степанов. Он ожидает закрытия в "красной зоне".
"Если новостной фон не испортится, или рубль не ускорит укрепление при одновременном быстром снижении нефтяных цен, индекс Мосбиржи способен продолжить коррекционный подъем с ближайшей целью в районе 3050 пунктов", - отметил Бабин.
Индекс завершит основную торговую сессию в диапазоне 2900-3100 пунктов, считает Чернов.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Российский рынок акций скомпенсировал утреннее падение
10:36
 
ЭкономикаМосбиржароссийский рынок акцийРынкиСШАДональд ТрампРОССИЯ
 
 
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