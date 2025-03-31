https://1prime.ru/20250331/aktsii-856260117.html

Российский рынок акций завершил основные торги снижением

Российский рынок акций завершил основные торги снижением - 31.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги снижением

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника понизился на 0,41%, следует из данных Московской биржи. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T18:57+0300

2025-03-31T18:57+0300

2025-03-31T18:58+0300

экономика

мосбиржа

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника понизился на 0,41%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,41%, до 3 013,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,16%, до 1 191,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,52%, до 1 110,31 пункта.

https://1prime.ru/20250328/rynok-856205125.html

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2025

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мосбиржа, российский рынок акций, снижение