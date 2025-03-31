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Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций завершил основные торги снижением - 31.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника понизился на 0,41%, следует из данных Московской биржи. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T18:57+0300
2025-03-31T18:57+0300
2025-03-31T18:58+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника понизился на 0,41%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,41%, до 3 013,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,16%, до 1 191,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,52%, до 1 110,31 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, снижение
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам основных торгов снизился на 0,41%
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника понизился на 0,41%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,41%, до 3 013,36 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,16%, до 1 191,28 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,52%, до 1 110,31 пункта.
Российский рынок акций упал в пятницу