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Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд, пишут СМИ

Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд, пишут СМИ - 31.03.2025, ПРАЙМ

Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд, пишут СМИ

Аренда квартир в России продолжает дешеветь уже шестой месяц подряд, говорится в материале издания "Ведомости". | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:29+0300

2025-03-31T11:29+0300

2025-03-31T11:29+0300

экономика

недвижимость

россия

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Аренда квартир в России продолжает дешеветь уже шестой месяц подряд, говорится в материале издания "Ведомости".Согласно данным издания, медианная стоимость долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках составляет 34 тысячи рублей в месяц. Снижение ставок составляет 17,3% по сравнению с пиком в сентябре 2024 года и 2,3% с февраля 2025 года.Опрошенные изданием эксперты объясняют эту тенденцию двукратным увеличением предложения на рынке.

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недвижимость, россия