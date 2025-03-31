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Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд, пишут СМИ - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд, пишут СМИ
Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд, пишут СМИ - 31.03.2025, ПРАЙМ
Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд, пишут СМИ
Аренда квартир в России продолжает дешеветь уже шестой месяц подряд, говорится в материале издания "Ведомости". | 31.03.2025, ПРАЙМ
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экономика
недвижимость
россия
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Аренда квартир в России продолжает дешеветь уже шестой месяц подряд, говорится в материале издания "Ведомости".Согласно данным издания, медианная стоимость долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках составляет 34 тысячи рублей в месяц. Снижение ставок составляет 17,3% по сравнению с пиком в сентябре 2024 года и 2,3% с февраля 2025 года.Опрошенные изданием эксперты объясняют эту тенденцию двукратным увеличением предложения на рынке.
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недвижимость, россия
Экономика, Недвижимость, РОССИЯ
11:29 31.03.2025
 
Аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд, пишут СМИ

"Ведомости": аренда квартир в России дешевеет шестой месяц подряд

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКвартира
Квартира - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Аренда квартир в России продолжает дешеветь уже шестой месяц подряд, говорится в материале издания "Ведомости".
Согласно данным издания, медианная стоимость долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках составляет 34 тысячи рублей в месяц. Снижение ставок составляет 17,3% по сравнению с пиком в сентябре 2024 года и 2,3% с февраля 2025 года.
Опрошенные изданием эксперты объясняют эту тенденцию двукратным увеличением предложения на рынке.
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