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В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет ОДКБ
В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет ОДКБ - 31.03.2025, ПРАЙМ
В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет ОДКБ
Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о своем решении воздержаться от подписания решения Совета... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:02+0300
2025-03-31T10:02+0300
2025-03-31T10:02+0300
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ЕРЕВАН, 31 мар – ПРАЙМ. Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о своем решении воздержаться от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и от финансирования деятельности организации, заявили в МИД страны."Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации", — сообщили в ведомстве в ответ на письменный запрос агентства Sputnik Армения.МИД Армении также отметил, что информация о годовом бюджете ОДКБ не подлежит публичному распространению.Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин предупредил, что если Армения не выплатит взнос до конца 2025 года, то страны-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ, отметив, что возвращение Армении становится все более сложным.
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общество , армения, одкб
Политика, Общество , АРМЕНИЯ, ОДКБ
В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет ОДКБ
МИД Армении: Ереван уведомил ОДКБ, что воздержится от финансирования организации
ЕРЕВАН, 31 мар – ПРАЙМ. Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о своем решении воздержаться от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и от финансирования деятельности организации, заявили в МИД страны.
"Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации", — сообщили в ведомстве в ответ на письменный запрос агентства Sputnik Армения.
МИД Армении также отметил, что информация о годовом бюджете ОДКБ не подлежит публичному распространению.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин предупредил, что если Армения не выплатит взнос до конца 2025 года, то страны-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ, отметив, что возвращение Армении становится все более сложным.
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