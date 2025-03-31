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В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет ОДКБ

В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет ОДКБ - 31.03.2025, ПРАЙМ

В МИД Армении заявили об отказе платить взнос в бюджет ОДКБ

Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о своем решении воздержаться от подписания решения Совета... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T10:02+0300

2025-03-31T10:02+0300

2025-03-31T10:02+0300

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ЕРЕВАН, 31 мар – ПРАЙМ. Армения официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о своем решении воздержаться от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и от финансирования деятельности организации, заявили в МИД страны."Армянская сторона официально уведомила секретариат Организации Договора о коллективной безопасности, что воздерживается от подписания решения Совета коллективной безопасности ОДКБ "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и участия в предусмотренном им финансировании деятельности организации", — сообщили в ведомстве в ответ на письменный запрос агентства Sputnik Армения.МИД Армении также отметил, что информация о годовом бюджете ОДКБ не подлежит публичному распространению.Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин предупредил, что если Армения не выплатит взнос до конца 2025 года, то страны-члены ОДКБ могут рассмотреть различные сценарии развития ситуации. В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ, отметив, что возвращение Армении становится все более сложным.

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общество , армения, одкб