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В Ассоциации виноградарей и виноделов рассказали о российском вине
В Ассоциации виноградарей и виноделов рассказали о российском вине - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Ассоциации виноградарей и виноделов рассказали о российском вине
Современный потребитель вина в мире тяготеет к чему-то новому, и России в этом смысле есть что предложить, заявил РИА Новости заместитель исполнительного... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T04:41+0300
2025-03-31T04:41+0300
2025-03-31T04:41+0300
россия
экономика
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ПЕКИН, 31 мар – ПРАЙМ. Современный потребитель вина в мире тяготеет к чему-то новому, и России в этом смысле есть что предложить, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.
"Есть одна интересная вещь, которую мы наблюдаем - это отношение китайского потребителя к России как к стране, где еще есть экологичное производство, и в этом смысле терруары, те места, где произрастает наш виноград, это просто какая-то новая "поднебесная" российская, куда стоит поехать и посмотреть эти места. Это, действительно, классное экологически чистое вино из экологически чистого винограда, мы это гарантируем", - заявил Майоров.
Он добавил, что еще одним важным фактором в российском виноделии следует считать научные достижения, которые были рождены еще в советское время. По его словам, в России очень много селекций, очень много сортов винограда, которые ни китайский потребитель, ни мировой потребитель не пробовали, это очень погодоустойчивые сорта, дающие интересные вкусовые результаты, а также результаты по качеству и по собираемости урожая.
"Это то, что нам тоже очень интересно доносить до потребителя, потому что современный потребитель в мире, в принципе, он уже тяготеет к чему-то новому, потребитель молодеет, ему хочется пробовать что-то новое, и нам в этом смысле есть что предложить", - заключил он.
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россия
В Ассоциации виноградарей и виноделов рассказали о российском вине
Эксперт Майоров: современный потребитель вина в мире тяготеет к чему-то новому
ПЕКИН, 31 мар – ПРАЙМ. Современный потребитель вина в мире тяготеет к чему-то новому, и России в этом смысле есть что предложить, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.
"Есть одна интересная вещь, которую мы наблюдаем - это отношение китайского потребителя к России как к стране, где еще есть экологичное производство, и в этом смысле терруары, те места, где произрастает наш виноград, это просто какая-то новая "поднебесная" российская, куда стоит поехать и посмотреть эти места. Это, действительно, классное экологически чистое вино из экологически чистого винограда, мы это гарантируем", - заявил Майоров.
Он добавил, что еще одним важным фактором в российском виноделии следует считать научные достижения, которые были рождены еще в советское время. По его словам, в России очень много селекций, очень много сортов винограда, которые ни китайский потребитель, ни мировой потребитель не пробовали, это очень погодоустойчивые сорта, дающие интересные вкусовые результаты, а также результаты по качеству и по собираемости урожая.
"Это то, что нам тоже очень интересно доносить до потребителя, потому что современный потребитель в мире, в принципе, он уже тяготеет к чему-то новому, потребитель молодеет, ему хочется пробовать что-то новое, и нам в этом смысле есть что предложить", - заключил он.