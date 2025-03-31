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В Ассоциации виноградарей и виноделов рассказали о российском вине

В Ассоциации виноградарей и виноделов рассказали о российском вине - 31.03.2025, ПРАЙМ

В Ассоциации виноградарей и виноделов рассказали о российском вине

Современный потребитель вина в мире тяготеет к чему-то новому, и России в этом смысле есть что предложить, заявил РИА Новости заместитель исполнительного... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T04:41+0300

2025-03-31T04:41+0300

2025-03-31T04:41+0300

россия

экономика

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ПЕКИН, 31 мар – ПРАЙМ. Современный потребитель вина в мире тяготеет к чему-то новому, и России в этом смысле есть что предложить, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров. "Есть одна интересная вещь, которую мы наблюдаем - это отношение китайского потребителя к России как к стране, где еще есть экологичное производство, и в этом смысле терруары, те места, где произрастает наш виноград, это просто какая-то новая "поднебесная" российская, куда стоит поехать и посмотреть эти места. Это, действительно, классное экологически чистое вино из экологически чистого винограда, мы это гарантируем", - заявил Майоров. Он добавил, что еще одним важным фактором в российском виноделии следует считать научные достижения, которые были рождены еще в советское время. По его словам, в России очень много селекций, очень много сортов винограда, которые ни китайский потребитель, ни мировой потребитель не пробовали, это очень погодоустойчивые сорта, дающие интересные вкусовые результаты, а также результаты по качеству и по собираемости урожая. "Это то, что нам тоже очень интересно доносить до потребителя, потому что современный потребитель в мире, в принципе, он уже тяготеет к чему-то новому, потребитель молодеет, ему хочется пробовать что-то новое, и нам в этом смысле есть что предложить", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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