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Фондовые индексы АТР падают после выхода макроэкономических данных в Китае

Фондовые индексы АТР падают после выхода макроэкономических данных в Китае - 31.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР падают после выхода макроэкономических данных в Китае

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заметно опускаются в последний день квартала после выхода данных о снижении деловой активности... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T07:57+0300

2025-03-31T07:57+0300

2025-03-31T07:57+0300

экономика

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) заметно опускаются в последний день квартала после выхода данных о снижении деловой активности крупных предприятий Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,97%, до 3 318,77 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,05%, до 1 984,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,78%, до 23 009 пунктов. Южнокорейский KOSPI падает на 2,94%, до 2 482,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,52%, до 7 860,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 3,94%, до 35 657,5 пункта. Общий индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая вырос до 50,5 пункта с 50,2 пункта в феврале, согласно данным государственного статистического управления страны, опубликованным в понедельник. При этом PMI крупных предприятий упал на 1,3 пункта до 51,2 пункта, средних - вырос до 49,9 пункта, малых - до 49,6 пункта (рост 0,7 и 3,3 пункта соответственно). При этом PMI в непроизводственном секторе Китая вырос до 50,8 пункта. Данные PMI страны за март неоднозначны, считает старший стратег по Китаю Australia & New Zealand Banking Group Чжаопэн Син (Zhaopeng Xing), мнение которого приводит агентство Блумберг. "Мы ожидаем во втором квартале снижения темпов роста промышленного сектора, потребуется поддержка властей", - добавил аналитик.

https://1prime.ru/20250328/indeksy-856206558.html

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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китай, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, рынки, торги, индексы