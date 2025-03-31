https://1prime.ru/20250331/atr-856245661.html

Фондовые индексы АТР в понедельник снизились на фоне торговых рисков

Фондовые индексы АТР в понедельник снизились на фоне торговых рисков - 31.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в понедельник снизились на фоне торговых рисков

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник уменьшились на фоне опасений по поводу торговых пошлин США, свидетельствуют данные | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:45+0300

2025-03-31T12:45+0300

2025-03-31T12:45+0300

экономика

рынки

торги

атр

азиатско-тихоокеанский регион

китай

shenzhen composite

hang seng index

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/34/841353426_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_ae6f90bd37c86f8b9af3ed2037656f22.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник уменьшились на фоне опасений по поводу торговых пошлин США, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,46%, до 3 335,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,04%, до 2 005,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,31%, до 23 119,58 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 3%, до 2 481,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,74%, до 7 843,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 4,05%, до 35 617,56 пункта. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. На этом фоне акции Toyota Motor в Токио подешевели на 3,1%, Nissan Motor – на 4%, Honda Motor – на 3,1%, Sony – на 1,7%; в Сеуле бумаги Samsung Electronics сократились в стоимости на 4%, LG Electronics - на 3,5%, SK Hynix – на 4,3%, Hyundai Motor – на 3,7%, Kia – на 3,15%. Несколько сдержать падение бирж могла статистика. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 50,5 пункта против 50,2 пункта в феврале, как и ожидалось. PMI в непроизводственном секторе страны в марте вырос до 50,8 пункта с 50,4 пункта в феврале, что оказалось выше прогноза также в 50,5 пункта. Промышленное производство Южной Кореи в феврале выросло на 1% в месячном выражении, ожидался рост на 0,8%; в годовом исчислении рост составил 7% при прогнозе роста на 2%. Розничные продажи в стране в феврале поднялись на 1,5% в месячном выражении. Промпроизводство Японии в феврале поднялось на 2,5% к январю при прогнозе роста на 2,3%; годовой рост был оценен в 0,3%. Розничные продажи в стране в феврале увеличились на 1,4% в годовом выражении.

https://1prime.ru/20250331/aktsii-856241315.html

азиатско-тихоокеанский регион

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, торги, атр, азиатско-тихоокеанский регион, китай, shenzhen composite, hang seng index, сша, дональд трамп, пошлины