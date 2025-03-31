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Фондовые индексы АТР в понедельник снизились на фоне торговых рисков
Фондовые индексы АТР в понедельник снизились на фоне торговых рисков - 31.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в понедельник снизились на фоне торговых рисков
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник уменьшились на фоне опасений по поводу торговых пошлин США, свидетельствуют данные | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:45+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник уменьшились на фоне опасений по поводу торговых пошлин США, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,46%, до 3 335,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,04%, до 2 005,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,31%, до 23 119,58 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 3%, до 2 481,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,74%, до 7 843,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 4,05%, до 35 617,56 пункта. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. На этом фоне акции Toyota Motor в Токио подешевели на 3,1%, Nissan Motor – на 4%, Honda Motor – на 3,1%, Sony – на 1,7%; в Сеуле бумаги Samsung Electronics сократились в стоимости на 4%, LG Electronics - на 3,5%, SK Hynix – на 4,3%, Hyundai Motor – на 3,7%, Kia – на 3,15%. Несколько сдержать падение бирж могла статистика. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 50,5 пункта против 50,2 пункта в феврале, как и ожидалось. PMI в непроизводственном секторе страны в марте вырос до 50,8 пункта с 50,4 пункта в феврале, что оказалось выше прогноза также в 50,5 пункта. Промышленное производство Южной Кореи в феврале выросло на 1% в месячном выражении, ожидался рост на 0,8%; в годовом исчислении рост составил 7% при прогнозе роста на 2%. Розничные продажи в стране в феврале поднялись на 1,5% в месячном выражении. Промпроизводство Японии в феврале поднялось на 2,5% к январю при прогнозе роста на 2,3%; годовой рост был оценен в 0,3%. Розничные продажи в стране в феврале увеличились на 1,4% в годовом выражении.
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рынки, торги, атр, азиатско-тихоокеанский регион, китай, shenzhen composite, hang seng index, сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, Рынки, Торги, АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион, КИТАЙ, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, США, Дональд Трамп, пошлины
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник уменьшились на фоне опасений по поводу торговых пошлин США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,46%, до 3 335,75 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 1,04%, до 2 005,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 1,31%, до 23 119,58 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 3%, до 2 481,12 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 1,74%, до 7 843,4 пункта, японский Nikkei 225 – на 4,05%, до 35 617,56 пункта.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%.
На этом фоне акции Toyota Motor в Токио подешевели на 3,1%, Nissan Motor – на 4%, Honda Motor – на 3,1%, Sony – на 1,7%; в Сеуле бумаги Samsung Electronics сократились в стоимости на 4%, LG Electronics - на 3,5%, SK Hynix – на 4,3%, Hyundai Motor – на 3,7%, Kia – на 3,15%.
Несколько сдержать падение бирж могла статистика. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 50,5 пункта против 50,2 пункта в феврале, как и ожидалось. PMI в непроизводственном секторе страны в марте вырос до 50,8 пункта с 50,4 пункта в феврале, что оказалось выше прогноза также в 50,5 пункта.
Промышленное производство Южной Кореи в феврале выросло на 1% в месячном выражении, ожидался рост на 0,8%; в годовом исчислении рост составил 7% при прогнозе роста на 2%. Розничные продажи в стране в феврале поднялись на 1,5% в месячном выражении. Промпроизводство Японии в феврале поднялось на 2,5% к январю при прогнозе роста на 2,3%; годовой рост был оценен в 0,3%. Розничные продажи в стране в феврале увеличились на 1,4% в годовом выражении.
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