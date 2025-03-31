https://1prime.ru/20250331/aviakompanii-856255522.html

Росавиация отметила снижение авиакомпаниями перевозок пассажиров

Росавиация отметила снижение авиакомпаниями перевозок пассажиров - 31.03.2025, ПРАЙМ

Росавиация отметила снижение авиакомпаниями перевозок пассажиров

Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-февраль 2025 года снизился на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года, составив 14,8 миллиона человек, сообщила... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T16:46+0300

2025-03-31T16:46+0300

2025-03-31T16:46+0300

россия

росавиация

авиакомпании

перевозки пассажиров

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-февраль 2025 года снизился на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года, составив 14,8 миллиона человек, сообщила Росавиация."В целом пассажиропоток российских авиаперевозчиков за первые два месяца составил 14,8 миллиона человек - снижение на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года (но рост на 7% к январю-февралю 2023 года)", - сообщила Росавиация.На рейсах по России за рассматриваемый период пассажиропоток сократился на 3,1%, до 10,9 миллиона человек.Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных воздушных линиях в январе-феврале увеличился к аналогичному периоду 2024 года на 3%, до 3,8 миллиона человек.В топ 5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришелся 71% всех перевозок.

https://1prime.ru/20250328/aeroflot-856189277.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росавиация, авиакомпании, перевозки пассажиров