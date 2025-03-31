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Росавиация отметила снижение авиакомпаниями перевозок пассажиров - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Росавиация отметила снижение авиакомпаниями перевозок пассажиров
Росавиация отметила снижение авиакомпаниями перевозок пассажиров - 31.03.2025, ПРАЙМ
Росавиация отметила снижение авиакомпаниями перевозок пассажиров
Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-февраль 2025 года снизился на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года, составив 14,8 миллиона человек, сообщила... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:46+0300
2025-03-31T16:46+0300
россия
росавиация
авиакомпании
перевозки пассажиров
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-февраль 2025 года снизился на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года, составив 14,8 миллиона человек, сообщила Росавиация."В целом пассажиропоток российских авиаперевозчиков за первые два месяца составил 14,8 миллиона человек - снижение на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года (но рост на 7% к январю-февралю 2023 года)", - сообщила Росавиация.На рейсах по России за рассматриваемый период пассажиропоток сократился на 3,1%, до 10,9 миллиона человек.Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных воздушных линиях в январе-феврале увеличился к аналогичному периоду 2024 года на 3%, до 3,8 миллиона человек.В топ 5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришелся 71% всех перевозок.
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россия, росавиация, авиакомпании, перевозки пассажиров
РОССИЯ, Росавиация, авиакомпании, перевозки пассажиров
16:46 31.03.2025
 
Росавиация отметила снижение авиакомпаниями перевозок пассажиров

Росавиация: авиакомпании зимой 2025 года снизили перевозки пассажиров на 1,6%

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТехники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании "Победа"
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний за январь-февраль 2025 года снизился на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года, составив 14,8 миллиона человек, сообщила Росавиация.
"В целом пассажиропоток российских авиаперевозчиков за первые два месяца составил 14,8 миллиона человек - снижение на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года (но рост на 7% к январю-февралю 2023 года)", - сообщила Росавиация.
На рейсах по России за рассматриваемый период пассажиропоток сократился на 3,1%, до 10,9 миллиона человек.
Пассажиропоток российских авиакомпаний на международных воздушных линиях в январе-феврале увеличился к аналогичному периоду 2024 года на 3%, до 3,8 миллиона человек.
В топ 5 авиакомпаний по числу перевезенных пассажиров вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". На их долю пришелся 71% всех перевозок.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Рейсы "Аэрофлота" в Таиланд выполняются в связи с расписанием
28 марта, 12:07
 
РОССИЯРосавиацияавиакомпанииперевозки пассажиров
 
 
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