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Грузовые авиаперевозки в мире снизились впервые с 2023 года
Грузовые авиаперевозки в мире снизились впервые с 2023 года - 31.03.2025, ПРАЙМ
Грузовые авиаперевозки в мире снизились впервые с 2023 года
Объем грузовых авиаперевозок в мире в феврале сократился на 0,1% в годовом выражении, это первое снижение с середины 2023 года, сообщает Международная... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T16:00+0300
2025-03-31T16:00+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в феврале сократился на 0,1% в годовом выражении, это первое снижение с середины 2023 года, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). "В феврале наблюдалось небольшое сокращение грузовых перевозок, первое снижение в годовом исчислении с середины 2023 года. Во многом это объясняется тем, что февраль 2024 года был необычным - високосный год, спрос также поддерживали китайский Новый год, закрытие морских путей и бум электронной коммерции", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. Уолш также отметил, что рост торговой напряженности является поводом для беспокойства в сфере грузовых перевозок. "Поскольку фондовые рынки уже демонстрируют свой дискомфорт, мы призываем правительства сосредоточиться на диалоге, а не на пошлинах", - добавил он. В месячном выражении грузовые перевозки снизились на 0,6%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок в феврале вырос на 0,4% год к году. Самое сильное снижение было зафиксировано на Ближнем Востоке - грузовые перевозки упали на 11,9%. Также показатель сократился в Африке (-5,7%), Северной Америке (-0,4%) и Европе (-0,1%). При этом в странах Латинской Америки перевозки выросли на 6%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5,1%.
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iata
Грузовые авиаперевозки в мире снизились впервые с 2023 года
IATA: грузовые авиаперевозки в мире в феврале снизились впервые с 2023 года
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в феврале сократился на 0,1% в годовом выражении, это первое снижение с середины 2023 года, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).
"В феврале наблюдалось небольшое сокращение грузовых перевозок, первое снижение в годовом исчислении с середины 2023 года. Во многом это объясняется тем, что февраль 2024 года был необычным - високосный год, спрос также поддерживали китайский Новый год, закрытие морских путей и бум электронной коммерции", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша.
Уолш также отметил, что рост торговой напряженности является поводом для беспокойства в сфере грузовых перевозок. "Поскольку фондовые рынки уже демонстрируют свой дискомфорт, мы призываем правительства сосредоточиться на диалоге, а не на пошлинах", - добавил он.
В месячном выражении грузовые перевозки снизились на 0,6%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок в феврале вырос на 0,4% год к году.
Самое сильное снижение было зафиксировано на Ближнем Востоке - грузовые перевозки упали на 11,9%. Также показатель сократился в Африке (-5,7%), Северной Америке (-0,4%) и Европе (-0,1%). При этом в странах Латинской Америки перевозки выросли на 6%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5,1%.
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