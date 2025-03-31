https://1prime.ru/20250331/aviaperevozki-856253935.html

Грузовые авиаперевозки в мире снизились впервые с 2023 года

Грузовые авиаперевозки в мире снизились впервые с 2023 года - 31.03.2025, ПРАЙМ

Грузовые авиаперевозки в мире снизились впервые с 2023 года

Объем грузовых авиаперевозок в мире в феврале сократился на 0,1% в годовом выражении, это первое снижение с середины 2023 года, сообщает Международная... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T16:00+0300

2025-03-31T16:00+0300

2025-03-31T16:00+0300

iata

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/28/841422846_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_4306509278104cb6a7b38461a4bda2b3.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в феврале сократился на 0,1% в годовом выражении, это первое снижение с середины 2023 года, сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). "В феврале наблюдалось небольшое сокращение грузовых перевозок, первое снижение в годовом исчислении с середины 2023 года. Во многом это объясняется тем, что февраль 2024 года был необычным - високосный год, спрос также поддерживали китайский Новый год, закрытие морских путей и бум электронной коммерции", - приводится в релизе комментарий главы IATA Вилли Уолша. Уолш также отметил, что рост торговой напряженности является поводом для беспокойства в сфере грузовых перевозок. "Поскольку фондовые рынки уже демонстрируют свой дискомфорт, мы призываем правительства сосредоточиться на диалоге, а не на пошлинах", - добавил он. В месячном выражении грузовые перевозки снизились на 0,6%. В то же время объем международных грузовых авиаперевозок в феврале вырос на 0,4% год к году. Самое сильное снижение было зафиксировано на Ближнем Востоке - грузовые перевозки упали на 11,9%. Также показатель сократился в Африке (-5,7%), Северной Америке (-0,4%) и Европе (-0,1%). При этом в странах Латинской Америки перевозки выросли на 6%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5,1%.

https://1prime.ru/20250327/sevmorput-856161518.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

iata