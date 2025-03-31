https://1prime.ru/20250331/belorussija-856233185.html
Белоруссия заинтересована в строительстве станций метро в Новосибирске
Белоруссия заинтересована в строительстве станций метро в Новосибирске - 31.03.2025, ПРАЙМ
Белоруссия заинтересована в строительстве станций метро в Новосибирске
Белоруссия заинтересована в том, чтобы участвовать в проектировании и строительстве новых станций метро в Новосибирске, сообщил заместитель премьер-министра... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T00:19+0300
2025-03-31T00:19+0300
2025-03-31T00:19+0300
новосибирск
белоруссия
минск
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МИНСК, 31 мар – ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в том, чтобы участвовать в проектировании и строительстве новых станций метро в Новосибирске, сообщил заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич.
Ранее Каранкевич во главе правительственной делегации совершил рабочий визит в Новосибирск.
"Вопросы развития метро. Была обозначена заинтересованность (в участии белорусской стороны – ред.) в проектировании и строительстве новых станций Дзержинской линии метро в Новосибирске", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", подводя итоги своего визита в Новосибирск.
Вице-премьер отметил, что первый этап уже, можно сказать, реализован: белорусская организация участвует в проектировании этих станций метро.
"Конечно, будем заинтересованы с учетом накопленных компетенций и наличия возможностей в реализации уже самого строительства этих станций метро", - сказал он.
Каранкевич отметил, что это направление сотрудничества может стать долгосрочным.
Он рассказал, что правительственная делегация посетила ряд промышленных предприятий в Новосибирской области, обсудила сотрудничество в сфере нефтепереработки и нефтедобычи, кооперации в станкостроении, поставки белорусской техники.
По словам Каранкевича, начиная со второго полугодия Белоруссия возобновит поставки карьерной техники в Новосибирскую область, в 2025-2026 годах будет поставлено около 20 единиц. Он сообщил, что прорабатывается вопрос создания в Новосибирске центра технической поддержки карьерных самосвалов.
Каранкевич назвал важным развитие сотрудничества с регионами России.
"В настоящее время с учетом внешнеполитической ситуации и внешнеэкономических ограничений (со стороны Запада в отношении Белоруссии и РФ – ред.) это направление является основной движущей силой в укреплении развития белорусско-российских отношений", - подчеркнул вице-премьер.
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новосибирск, белоруссия, минск
НОВОСИБИРСК, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК
Белоруссия заинтересована в строительстве станций метро в Новосибирске
Каранкевич: Белоруссия заинтересована в строительстве новых станций метро в Новосибирске
МИНСК, 31 мар – ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в том, чтобы участвовать в проектировании и строительстве новых станций метро в Новосибирске, сообщил заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич.
Ранее Каранкевич во главе правительственной делегации совершил рабочий визит в Новосибирск.
"Вопросы развития метро. Была обозначена заинтересованность (в участии белорусской стороны – ред.) в проектировании и строительстве новых станций Дзержинской линии метро в Новосибирске", - сказал он в интервью телеканалу "Беларусь 1", подводя итоги своего визита в Новосибирск.
Вице-премьер отметил, что первый этап уже, можно сказать, реализован: белорусская организация участвует в проектировании этих станций метро.
"Конечно, будем заинтересованы с учетом накопленных компетенций и наличия возможностей в реализации уже самого строительства этих станций метро", - сказал он.
Каранкевич отметил, что это направление сотрудничества может стать долгосрочным.
Он рассказал, что правительственная делегация посетила ряд промышленных предприятий в Новосибирской области, обсудила сотрудничество в сфере нефтепереработки и нефтедобычи, кооперации в станкостроении, поставки белорусской техники.
По словам Каранкевича, начиная со второго полугодия Белоруссия возобновит поставки карьерной техники в Новосибирскую область, в 2025-2026 годах будет поставлено около 20 единиц. Он сообщил, что прорабатывается вопрос создания в Новосибирске центра технической поддержки карьерных самосвалов.
Каранкевич назвал важным развитие сотрудничества с регионами России.
"В настоящее время с учетом внешнеполитической ситуации и внешнеэкономических ограничений (со стороны Запада в отношении Белоруссии и РФ – ред.) это направление является основной движущей силой в укреплении развития белорусско-российских отношений", - подчеркнул вице-премьер.