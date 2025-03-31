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Биржевая стоимость бензина в России вернулась к снижению в понедельник
Биржевая стоимость бензина в России вернулась к снижению в понедельник - 31.03.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость бензина в России вернулась к снижению в понедельник
Стоимость бензина на Петербургской бирже вернулась к снижению после роста в течение трех торговых дней подряд: в понедельник марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:09+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже вернулась к снижению после роста в течение трех торговых дней подряд: в понедельник марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 1,49% и 1,3% соответственно, следует из материалов торгов. Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 50 886 рублей, Аи-95 - 56 920 рублей. При этом за прошлую неделю цена на Аи-92 увеличилась на 1,06%, а марка Аи-95 подешевела на 0,78%. В то же время стоимость летнего дизельного топлива в понедельник выросла на 0,41%, до 60 530 рублей за тонну, зимнего - на 0,95%, до 59 630 рублей. Мазут вырос в цене на 0,27% - до 28 229 рублей за тонну. При этом цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 5,68% - до 15 785 рублей за тонну. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в пятницу замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он. Минфин РФ с нефтяниками обсуждают повышение разрешенного порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором бы демпфер не обнулялся, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
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бензин, биржевые цены на бензин, цены на бензин, санкт-петербургская биржа
Экономика, Бензин, биржевые цены на бензин, цены на бензин, Санкт-Петербургская биржа
Биржевая стоимость бензина в России вернулась к снижению в понедельник
Стоимость бензина на российской бирже перешла к снижению после трех сессий роста
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже вернулась к снижению после роста в течение трех торговых дней подряд: в понедельник марки Аи-92 и Аи-95 подешевели на 1,49% и 1,3% соответственно, следует из материалов торгов.
Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 50 886 рублей, Аи-95 - 56 920 рублей. При этом за прошлую неделю цена на Аи-92 увеличилась на 1,06%, а марка Аи-95 подешевела на 0,78%.
В то же время стоимость летнего дизельного топлива в понедельник выросла на 0,41%, до 60 530 рублей за тонну, зимнего - на 0,95%, до 59 630 рублей.
Мазут вырос в цене на 0,27% - до 28 229 рублей за тонну. При этом цена сжиженных углеводородных газов (СУГов) упала на 5,68% - до 15 785 рублей за тонну.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал в пятницу замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он.
Минфин РФ с нефтяниками обсуждают повышение разрешенного порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором бы демпфер не обнулялся, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
Биржевая цена бензина Аи-92 выросла за неделю в России