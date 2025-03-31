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Цены на бензин на московских заправках замедлили рост - 31.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250331/benzin-856256733.html
Цены на бензин на московских заправках замедлили рост
Цены на бензин на московских заправках замедлили рост - 31.03.2025, ПРАЙМ
Цены на бензин на московских заправках замедлили рост
Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы с 24 по 31 марта увеличились на 6 и 5 копеек соответственно, замедлив темпы роста по сравнению с предыдущей... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:21+0300
2025-03-31T17:21+0300
экономика
москва
газпром
роснефть
татнефть
аи-92
аи-95
бензин
цены на бензин
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы с 24 по 31 марта увеличились на 6 и 5 копеек соответственно, замедлив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр бензина Аи-92 подорожал до 57,05 рубля, Аи-95 - до 63,09 рубля. Неделей ранее стоимость обеих марок выросла на 11 копеек - до 56,99 рубля и 63,04 рубля за литр. При этом цена на бензин Аи-100 замерла. Марка, как и три недели назад, стоит 86,34 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за отчетный период выросла на 9 копеек - до 70,01 рубля за литр. Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Газпром нефти", "Роснефти", "Татнефти" и "Транс АЗС". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал ранее в марте замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он. Минфин РФ с нефтяниками обсуждают повышение разрешенного порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором бы демпфер не обнулялся, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов на прошлой неделе. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
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москва, газпром, роснефть, татнефть, аи-92, аи-95, бензин, цены на бензин
Экономика, МОСКВА, Газпром, Роснефть, Татнефть, Аи-92, Аи-95, Бензин, цены на бензин
17:21 31.03.2025
 
Цены на бензин на московских заправках замедлили рост

МТА: рост цен на бензин в Москве сократился по сравнению с прошлой неделей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве
Заправщик заправляет автомобиль на автозаправочной станции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы с 24 по 31 марта увеличились на 6 и 5 копеек соответственно, замедлив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Так, литр бензина Аи-92 подорожал до 57,05 рубля, Аи-95 - до 63,09 рубля. Неделей ранее стоимость обеих марок выросла на 11 копеек - до 56,99 рубля и 63,04 рубля за литр.
При этом цена на бензин Аи-100 замерла. Марка, как и три недели назад, стоит 86,34 рубля за литр.
Стоимость дизельного топлива за отчетный период выросла на 9 копеек - до 70,01 рубля за литр. Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Газпром нефти", "Роснефти", "Татнефти" и "Транс АЗС".
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал ранее в марте замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он.
Минфин РФ с нефтяниками обсуждают повышение разрешенного порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором бы демпфер не обнулялся, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов на прошлой неделе. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Биржевая стоимость бензина в России вернулась к снижению в понедельник
15:09
 
ЭкономикаМОСКВАГазпромРоснефтьТатнефтьАи-92Аи-95Бензинцены на бензин
 
 
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