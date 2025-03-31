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Цены на бензин на московских заправках замедлили рост

Цены на бензин на московских заправках замедлили рост - 31.03.2025, ПРАЙМ

Цены на бензин на московских заправках замедлили рост

Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы с 24 по 31 марта увеличились на 6 и 5 копеек соответственно, замедлив темпы роста по сравнению с предыдущей... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T17:21+0300

2025-03-31T17:21+0300

2025-03-31T17:21+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средние цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы с 24 по 31 марта увеличились на 6 и 5 копеек соответственно, замедлив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Так, литр бензина Аи-92 подорожал до 57,05 рубля, Аи-95 - до 63,09 рубля. Неделей ранее стоимость обеих марок выросла на 11 копеек - до 56,99 рубля и 63,04 рубля за литр. При этом цена на бензин Аи-100 замерла. Марка, как и три недели назад, стоит 86,34 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за отчетный период выросла на 9 копеек - до 70,01 рубля за литр. Рост средней цены был обеспечен сетями АЗС "Газпром нефти", "Роснефти", "Татнефти" и "Транс АЗС". Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизтопливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, сообщал ранее в марте замглавы ведомства Виталий Королев. Поэтому обсуждение корректировки демпфера ФАС считает целесообразным лишь в контексте предотвращения будущих рисков, добавил он. Минфин РФ с нефтяниками обсуждают повышение разрешенного порога отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором бы демпфер не обнулялся, сообщал замминистра финансов Алексей Сазанов на прошлой неделе. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые устроили бы и государство, и бизнес.

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