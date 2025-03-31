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WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина - 31.03.2025, ПРАЙМ
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WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина
WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина - 31.03.2025, ПРАЙМ
WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина
Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:56+0300
2025-03-31T14:56+0300
экономика
финансы
сша
дональд трамп
wsj
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American Bitcoin, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на вовлеченные в сделку компании. "Компания American Data Centers Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего приобретет 20% акций и сольется с майнинговой компанией American Bitcoin, контрольный пакет акций которой принадлежит публично торгуемой майнинговой компании Hut 8. Вместе они намерены создать крупнейшего в мире майнера цифровой валюты с собственным резервом биткоина", - пишет издание. В комментарии WSJ Эрик Трамп отметил, что семья Трампов всегда предпочитала "твердые инвестиции", и на данный момент цифровые активы являются одним из лучших способов хеджирования рисков. При этом American Bitcoin останется отдельным предприятием от компании семьи Трампов Trump Organization и в перспективе станет публичной. В рамках сделки Hut 8 передаст American Bitcoin порядка 61 тысячи майнеров в обмен на свою долю в новой компании. В American Bitcoin заявили изданию, что компания будет майнить биткоин для формирования собственного резерва, который не связан с создаваемым стратегическим резервом криптовалют США. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США, который включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
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финансы, сша, дональд трамп, wsj
Экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, WSJ
14:56 31.03.2025
 
WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина

WSJ: сыновья Трампа намерены приобрести 20-процентную долю в American Bitcoin

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American Bitcoin, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на вовлеченные в сделку компании.
"Компания American Data Centers Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего приобретет 20% акций и сольется с майнинговой компанией American Bitcoin, контрольный пакет акций которой принадлежит публично торгуемой майнинговой компании Hut 8. Вместе они намерены создать крупнейшего в мире майнера цифровой валюты с собственным резервом биткоина", - пишет издание.
В комментарии WSJ Эрик Трамп отметил, что семья Трампов всегда предпочитала "твердые инвестиции", и на данный момент цифровые активы являются одним из лучших способов хеджирования рисков. При этом American Bitcoin останется отдельным предприятием от компании семьи Трампов Trump Organization и в перспективе станет публичной.
В рамках сделки Hut 8 передаст American Bitcoin порядка 61 тысячи майнеров в обмен на свою долю в новой компании.
В American Bitcoin заявили изданию, что компания будет майнить биткоин для формирования собственного резерва, который не связан с создаваемым стратегическим резервом криптовалют США.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США, который включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
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ЭкономикаФинансыСШАДональд ТрампWSJ
 
 
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