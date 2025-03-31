https://1prime.ru/20250331/bitkoin-856251765.html
WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина
WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина - 31.03.2025, ПРАЙМ
WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина
Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T14:56+0300
2025-03-31T14:56+0300
2025-03-31T14:56+0300
экономика
финансы
сша
дональд трамп
wsj
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American Bitcoin, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на вовлеченные в сделку компании. "Компания American Data Centers Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего приобретет 20% акций и сольется с майнинговой компанией American Bitcoin, контрольный пакет акций которой принадлежит публично торгуемой майнинговой компании Hut 8. Вместе они намерены создать крупнейшего в мире майнера цифровой валюты с собственным резервом биткоина", - пишет издание. В комментарии WSJ Эрик Трамп отметил, что семья Трампов всегда предпочитала "твердые инвестиции", и на данный момент цифровые активы являются одним из лучших способов хеджирования рисков. При этом American Bitcoin останется отдельным предприятием от компании семьи Трампов Trump Organization и в перспективе станет публичной. В рамках сделки Hut 8 передаст American Bitcoin порядка 61 тысячи майнеров в обмен на свою долю в новой компании. В American Bitcoin заявили изданию, что компания будет майнить биткоин для формирования собственного резерва, который не связан с создаваемым стратегическим резервом криптовалют США. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США, который включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
https://1prime.ru/20250319/bitkoin-855948993.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, сша, дональд трамп, wsj
Экономика, Финансы, США, Дональд Трамп, WSJ
WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина
WSJ: сыновья Трампа намерены приобрести 20-процентную долю в American Bitcoin
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ.
Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American Bitcoin, сообщает
Wall Street Journal со ссылкой на вовлеченные в сделку компании.
"Компания American Data Centers Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего приобретет 20% акций и сольется с майнинговой компанией American Bitcoin, контрольный пакет акций которой принадлежит публично торгуемой майнинговой компании Hut 8. Вместе они намерены создать крупнейшего в мире майнера цифровой валюты с собственным резервом биткоина", - пишет издание.
В комментарии WSJ Эрик Трамп отметил, что семья Трампов всегда предпочитала "твердые инвестиции", и на данный момент цифровые активы являются одним из лучших способов хеджирования рисков. При этом American Bitcoin останется отдельным предприятием от компании семьи Трампов Trump Organization и в перспективе станет публичной.
В рамках сделки Hut 8 передаст American Bitcoin порядка 61 тысячи майнеров в обмен на свою долю в новой компании.
В American Bitcoin заявили изданию, что компания будет майнить биткоин для формирования собственного резерва, который не связан с создаваемым стратегическим резервом криптовалют США.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США, который включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
В Чехии скептически отнеслись к идее включить биткоин в резервы Нацбанка