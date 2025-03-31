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WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина

WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина - 31.03.2025, ПРАЙМ

WSJ: сыновья Трампа инвестируют в майнинг биткоина

Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:56+0300

2025-03-31T14:56+0300

2025-03-31T14:56+0300

экономика

финансы

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сыновья президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, намерены приобрести 20-процентную долю в компании по майнингу битокина American Bitcoin, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на вовлеченные в сделку компании. "Компания American Data Centers Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего приобретет 20% акций и сольется с майнинговой компанией American Bitcoin, контрольный пакет акций которой принадлежит публично торгуемой майнинговой компании Hut 8. Вместе они намерены создать крупнейшего в мире майнера цифровой валюты с собственным резервом биткоина", - пишет издание. В комментарии WSJ Эрик Трамп отметил, что семья Трампов всегда предпочитала "твердые инвестиции", и на данный момент цифровые активы являются одним из лучших способов хеджирования рисков. При этом American Bitcoin останется отдельным предприятием от компании семьи Трампов Trump Organization и в перспективе станет публичной. В рамках сделки Hut 8 передаст American Bitcoin порядка 61 тысячи майнеров в обмен на свою долю в новой компании. В American Bitcoin заявили изданию, что компания будет майнить биткоин для формирования собственного резерва, который не связан с создаваемым стратегическим резервом криптовалют США. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США, который включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).

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финансы, сша, дональд трамп, wsj