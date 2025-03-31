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Средний чек в российских интернет-магазинах вырос на 17% - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Средний чек в российских интернет-магазинах вырос на 17%
Средний чек в российских интернет-магазинах вырос на 17% - 31.03.2025, ПРАЙМ
Средний чек в российских интернет-магазинах вырос на 17%
Средний чек в российских интернет-магазинах в январе-феврале 2025 года увеличился на 17% в годовом выражении и составил 6 329 рублей; показатель вырос, в том... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T04:50+0300
2025-03-31T04:50+0300
бизнес
москва
санкт-петербург
краснодар
сдэк
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средний чек в российских интернет-магазинах в январе-феврале 2025 года увеличился на 17% в годовом выражении и составил 6 329 рублей; показатель вырос, в том числе, на фоне активного развития новых сегментов, например, онлайн-торговли ювелирными изделиями и премиальной одеждой, говорится в обзоре ПЭК и PIM Solutions, подготовленном совместно со СДЭК и Dalli (есть в распоряжении РИА Новости). "Бизнес сообщил о повышении средней стоимости заказов в интернет-магазинах. Показатель увеличился вслед за ростом стоимости товаров и активным развитием новых сегментов: интернет-торговля ювелирными изделиями, премиальной одеждой и обувью, автомобилями и недвижимостью. Драйверами роста также стали категории продуктов питания, парфюмерии и косметики. За январь-февраль средний чек в российских интернет-магазинах увеличился на 17% год к году, до 6 329 рублей", - сказано в обзоре. Указывается, что рост среднего чека также связан с увеличением числа клиентов, готовых покупать дорогостоящую продукцию в интернет-магазинах. Больше всего увеличились продажи одежды и обуви премиум-сегментов, а также ювелирных изделий. Отдельную роль также сыграло развитие онлайн-продаж автомобилей и недвижимости. Что касается товаров повседневного спроса, больше всего средний чек вырос в сегменте продуктов питания, косметики и парфюмерии. Средний срок доставки составил 4,3 дня. По словам аналитиков, продолжительное ожидание снижает вероятность выкупа отправления, так как заказчик может передумать: найти более оперативный вариант доставки или потерять интерес к заказу. "Для ускорения доставки продавцы совместно с логистическими провайдерами продолжают наращивать число распределительных и фулфилмент-центров по всей России. За год больше всего новых площадок запустили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Владивостоке. Если ранее оперативная доставки была конкурентным преимуществом, то теперь стала стандартом, что изменило потребительское восприятие", - прокомментировал заместитель директора ПЭК Андрей Мякин.
москва
санкт-петербург
краснодар
ПРАЙМ
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4.7
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ПРАЙМ
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5
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, санкт-петербург, краснодар, сдэк
Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КРАСНОДАР, СДЭК
04:50 31.03.2025
 
Средний чек в российских интернет-магазинах вырос на 17%

ПЭК и PIM Solutions: средний чек в российских интернет-магазинах вырос на 17%

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средний чек в российских интернет-магазинах в январе-феврале 2025 года увеличился на 17% в годовом выражении и составил 6 329 рублей; показатель вырос, в том числе, на фоне активного развития новых сегментов, например, онлайн-торговли ювелирными изделиями и премиальной одеждой, говорится в обзоре ПЭК и PIM Solutions, подготовленном совместно со СДЭК и Dalli (есть в распоряжении РИА Новости).
"Бизнес сообщил о повышении средней стоимости заказов в интернет-магазинах. Показатель увеличился вслед за ростом стоимости товаров и активным развитием новых сегментов: интернет-торговля ювелирными изделиями, премиальной одеждой и обувью, автомобилями и недвижимостью. Драйверами роста также стали категории продуктов питания, парфюмерии и косметики. За январь-февраль средний чек в российских интернет-магазинах увеличился на 17% год к году, до 6 329 рублей", - сказано в обзоре.
Указывается, что рост среднего чека также связан с увеличением числа клиентов, готовых покупать дорогостоящую продукцию в интернет-магазинах. Больше всего увеличились продажи одежды и обуви премиум-сегментов, а также ювелирных изделий. Отдельную роль также сыграло развитие онлайн-продаж автомобилей и недвижимости.
Что касается товаров повседневного спроса, больше всего средний чек вырос в сегменте продуктов питания, косметики и парфюмерии.
Средний срок доставки составил 4,3 дня. По словам аналитиков, продолжительное ожидание снижает вероятность выкупа отправления, так как заказчик может передумать: найти более оперативный вариант доставки или потерять интерес к заказу.
"Для ускорения доставки продавцы совместно с логистическими провайдерами продолжают наращивать число распределительных и фулфилмент-центров по всей России. За год больше всего новых площадок запустили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Владивостоке. Если ранее оперативная доставки была конкурентным преимуществом, то теперь стала стандартом, что изменило потребительское восприятие", - прокомментировал заместитель директора ПЭК Андрей Мякин.
 
БизнесМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКРАСНОДАРСДЭК
 
 
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