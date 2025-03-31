https://1prime.ru/20250331/chek-856235161.html

Средний чек в российских интернет-магазинах вырос на 17%

Средний чек в российских интернет-магазинах вырос на 17% - 31.03.2025, ПРАЙМ

Средний чек в российских интернет-магазинах вырос на 17%

Средний чек в российских интернет-магазинах в январе-феврале 2025 года увеличился на 17% в годовом выражении и составил 6 329 рублей; показатель вырос, в том... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T04:50+0300

2025-03-31T04:50+0300

2025-03-31T04:50+0300

бизнес

москва

санкт-петербург

краснодар

сдэк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856235161.jpg?1743385821

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Средний чек в российских интернет-магазинах в январе-феврале 2025 года увеличился на 17% в годовом выражении и составил 6 329 рублей; показатель вырос, в том числе, на фоне активного развития новых сегментов, например, онлайн-торговли ювелирными изделиями и премиальной одеждой, говорится в обзоре ПЭК и PIM Solutions, подготовленном совместно со СДЭК и Dalli (есть в распоряжении РИА Новости). "Бизнес сообщил о повышении средней стоимости заказов в интернет-магазинах. Показатель увеличился вслед за ростом стоимости товаров и активным развитием новых сегментов: интернет-торговля ювелирными изделиями, премиальной одеждой и обувью, автомобилями и недвижимостью. Драйверами роста также стали категории продуктов питания, парфюмерии и косметики. За январь-февраль средний чек в российских интернет-магазинах увеличился на 17% год к году, до 6 329 рублей", - сказано в обзоре. Указывается, что рост среднего чека также связан с увеличением числа клиентов, готовых покупать дорогостоящую продукцию в интернет-магазинах. Больше всего увеличились продажи одежды и обуви премиум-сегментов, а также ювелирных изделий. Отдельную роль также сыграло развитие онлайн-продаж автомобилей и недвижимости. Что касается товаров повседневного спроса, больше всего средний чек вырос в сегменте продуктов питания, косметики и парфюмерии. Средний срок доставки составил 4,3 дня. По словам аналитиков, продолжительное ожидание снижает вероятность выкупа отправления, так как заказчик может передумать: найти более оперативный вариант доставки или потерять интерес к заказу. "Для ускорения доставки продавцы совместно с логистическими провайдерами продолжают наращивать число распределительных и фулфилмент-центров по всей России. За год больше всего новых площадок запустили в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Владивостоке. Если ранее оперативная доставки была конкурентным преимуществом, то теперь стала стандартом, что изменило потребительское восприятие", - прокомментировал заместитель директора ПЭК Андрей Мякин.

москва

санкт-петербург

краснодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, санкт-петербург, краснодар, сдэк