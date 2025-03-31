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В Чехии пообещали пособие за подписание контракта с армией - 31.03.2025, ПРАЙМ
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В Чехии пообещали пособие за подписание контракта с армией
В Чехии пообещали пособие за подписание контракта с армией - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Чехии пообещали пособие за подписание контракта с армией
За подписание контракта с армией Чехии рекруты будут получать единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов, это предусматривается поправками к... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:14+0300
2025-03-31T17:14+0300
чехия
армия
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ПРАГА, 31 мар - ПРАЙМ. За подписание контракта с армией Чехии рекруты будут получать единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов, это предусматривается поправками к закону о профессиональной воинской службе, которые подписал в понедельник президент республики Петр Павел, сообщило чешское новостное издание Idnes. "Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 миллиона крон (около 43 тысяч долларов - ред.), а также предоставит им другие льготы за службу в армии. По замыслу правительства, данные меры должны способствовать пополнению армии и удержанию в ее рядах нынешнего личного состава", - отмечается в сообщении издания. По данным издания, рекрутское пособие будет выплачиваться единовременно, но не ранее окончания трехмесячного испытательного срока. Размер прежнего пособия был в четыре раза меньше и составлял около 10,8 тысячи долларов. Другие льготы, предусмотренные поправками к закону, которые подписал президент, включают стабилизационное пособие, пособие на жилье и надбавку за службу за рубежом. Соответствующие дополнительные расходы расцениваются примерно в 16 миллионов долларов в год.
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чехия, армия
ЧЕХИЯ, армия
17:14 31.03.2025
 
В Чехии пообещали пособие за подписание контракта с армией

Idnes: около 43 тыс долларов будут выплачивать за вступление в ряды армии Чехии

© flickr.com / chelmsfordblue" Флаг Чехии
 Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© flickr.com / chelmsfordblue
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ПРАГА, 31 мар - ПРАЙМ. За подписание контракта с армией Чехии рекруты будут получать единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов, это предусматривается поправками к закону о профессиональной воинской службе, которые подписал в понедельник президент республики Петр Павел, сообщило чешское новостное издание Idnes.
"Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 миллиона крон (около 43 тысяч долларов - ред.), а также предоставит им другие льготы за службу в армии. По замыслу правительства, данные меры должны способствовать пополнению армии и удержанию в ее рядах нынешнего личного состава", - отмечается в сообщении издания.
По данным издания, рекрутское пособие будет выплачиваться единовременно, но не ранее окончания трехмесячного испытательного срока. Размер прежнего пособия был в четыре раза меньше и составлял около 10,8 тысячи долларов.
Другие льготы, предусмотренные поправками к закону, которые подписал президент, включают стабилизационное пособие, пособие на жилье и надбавку за службу за рубежом. Соответствующие дополнительные расходы расцениваются примерно в 16 миллионов долларов в год.
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Киев может не получить от Чехии 500 тысяч снарядов при смене власти в Праге
25 марта, 10:02
 
ЧЕХИЯармия
 
 
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