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В Чехии пообещали пособие за подписание контракта с армией

В Чехии пообещали пособие за подписание контракта с армией - 31.03.2025, ПРАЙМ

В Чехии пообещали пособие за подписание контракта с армией

За подписание контракта с армией Чехии рекруты будут получать единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов, это предусматривается поправками к... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T17:14+0300

2025-03-31T17:14+0300

2025-03-31T17:14+0300

чехия

армия

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ПРАГА, 31 мар - ПРАЙМ. За подписание контракта с армией Чехии рекруты будут получать единовременное пособие в размере около 43 тысяч долларов, это предусматривается поправками к закону о профессиональной воинской службе, которые подписал в понедельник президент республики Петр Павел, сообщило чешское новостное издание Idnes. "Поправка, подписанная президентом в понедельник, позволит увеличить размер единовременного рекрутского пособия для профессиональных военнослужащих до 1 миллиона крон (около 43 тысяч долларов - ред.), а также предоставит им другие льготы за службу в армии. По замыслу правительства, данные меры должны способствовать пополнению армии и удержанию в ее рядах нынешнего личного состава", - отмечается в сообщении издания. По данным издания, рекрутское пособие будет выплачиваться единовременно, но не ранее окончания трехмесячного испытательного срока. Размер прежнего пособия был в четыре раза меньше и составлял около 10,8 тысячи долларов. Другие льготы, предусмотренные поправками к закону, которые подписал президент, включают стабилизационное пособие, пособие на жилье и надбавку за службу за рубежом. Соответствующие дополнительные расходы расцениваются примерно в 16 миллионов долларов в год.

https://1prime.ru/20250325/chekhiya-856078014.html

чехия

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чехия, армия