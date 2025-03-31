https://1prime.ru/20250331/davlenie-856242168.html

Стало известно, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина

Стало известно, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина - 31.03.2025, ПРАЙМ

Стало известно, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина

Согласно заявлению на сайте правительства Великобритании, премьер-министр Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились о необходимости давления на... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:00+0300

2025-03-31T11:00+0300

2025-03-31T11:00+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Согласно заявлению на сайте правительства Великобритании, премьер-министр Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились о необходимости давления на президента России Владимира Путина."Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", — сказано в тексте заявления.Также сообщается, что британская сторона также проинформировала Трампа о содержании встречи в Париже, где президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер попытались создать группу государств для размещения миротворцев на Украине и обеспечения безопасности киевскому режиму.

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