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Стало известно, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Стало известно, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина
Стало известно, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина - 31.03.2025, ПРАЙМ
Стало известно, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина
Согласно заявлению на сайте правительства Великобритании, премьер-министр Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились о необходимости давления на... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T11:00+0300
2025-03-31T11:00+0300
политика
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Согласно заявлению на сайте правительства Великобритании, премьер-министр Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились о необходимости давления на президента России Владимира Путина."Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", — сказано в тексте заявления.Также сообщается, что британская сторона также проинформировала Трампа о содержании встречи в Париже, где президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер попытались создать группу государств для размещения миротворцев на Украине и обеспечения безопасности киевскому режиму.
https://1prime.ru/20250330/tramp-856230172.html
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россия, сша, великобритания
Политика, РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
11:00 31.03.2025
 
Стало известно, о чем Трамп и Стармер договорились в отношении Путина

Правительство Британии: Стармер и Трамп договорились оказать давление на Путина

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Согласно заявлению на сайте правительства Великобритании, премьер-министр Кир Стармер и президент США Дональд Трамп договорились о необходимости давления на президента России Владимира Путина.
"Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", — сказано в тексте заявления.
Также сообщается, что британская сторона также проинформировала Трампа о содержании встречи в Париже, где президент Франции Эммануэль Макрон и Стармер попытались создать группу государств для размещения миротворцев на Украине и обеспечения безопасности киевскому режиму.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
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