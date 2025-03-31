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Equinor объявил о старте добычи на нефтяном месторождении в Баренцевом море - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Equinor объявил о старте добычи на нефтяном месторождении в Баренцевом море
Equinor объявил о старте добычи на нефтяном месторождении в Баренцевом море - 31.03.2025, ПРАЙМ
Equinor объявил о старте добычи на нефтяном месторождении в Баренцевом море
Норвежская энергетическая Equinor начала добычу на нефтяном месторождении Johan Castberg в Баренцевом море, сообщает компания в пресс-релизе. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:53+0300
2025-03-31T13:53+0300
энергетика
equinor
промышленность
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor начала добычу на нефтяном месторождении Johan Castberg в Баренцевом море, сообщает компания в пресс-релизе. "Тридцать первого марта... нефтяное месторождение Johan Castberg в Баренцевом море было введено в эксплуатацию", - говорится в релизе. Добыча на месторождении будет вестись на протяжении 30 лет, на пике показатель может составить 220 тысяч баррелей нефти в день, извлекаемые объемы оцениваются в 450-650 миллионов баррелей, уточняет компания. В сообщении отмечается, что 12 из 30 скважин готовы к работе, что достаточно для выведения месторождения на плато добычи, которое ожидается в следующем квартале. А буровые работы, как ожидается, будут продолжаться до конца 2026 года, говорится в релизе. Оператор месторождения - Equinor Energy AS с долей в 46,3%, партнерами выступают Vår Energi ASA (30%) и Petoro AS (23,7%). Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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equinor, промышленность
Энергетика, Equinor, Промышленность
13:53 31.03.2025
 
Equinor объявил о старте добычи на нефтяном месторождении в Баренцевом море

Equinor объявил о старте добычи на нефтяном месторождении Johan Castberg

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Баренцево море
Вид на Баренцево море - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая Equinor начала добычу на нефтяном месторождении Johan Castberg в Баренцевом море, сообщает компания в пресс-релизе.
"Тридцать первого марта... нефтяное месторождение Johan Castberg в Баренцевом море было введено в эксплуатацию", - говорится в релизе.
Добыча на месторождении будет вестись на протяжении 30 лет, на пике показатель может составить 220 тысяч баррелей нефти в день, извлекаемые объемы оцениваются в 450-650 миллионов баррелей, уточняет компания.
В сообщении отмечается, что 12 из 30 скважин готовы к работе, что достаточно для выведения месторождения на плато добычи, которое ожидается в следующем квартале. А буровые работы, как ожидается, будут продолжаться до конца 2026 года, говорится в релизе.
Оператор месторождения - Equinor Energy AS с долей в 46,3%, партнерами выступают Vår Energi ASA (30%) и Petoro AS (23,7%).
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
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