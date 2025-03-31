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Госдума 1 апреля рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Госдума 1 апреля рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг
Госдума 1 апреля рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг - 31.03.2025, ПРАЙМ
Госдума 1 апреля рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг
Госдума на пленарном заседании 1 апреля рассмотрит во втором чтении законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг,... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T18:57+0300
2025-03-31T18:57+0300
политика
общество
вячеслав володин
госдума
россия
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 1 апреля рассмотрит во втором чтении законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг, сказал председатель ГД Вячеслав Володин. Ранее Володин в Telegram-канале рассказал о предлагаемых решениях существующей проблемы на законодательном уровне. Он добавил, что пользователи выразили им поддержку. Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы, сообщил, что ГД на пленарном заседании 1 апреля рассмотрит во втором чтении законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг. "Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны. Необходимо защитить граждан от недобросовестных продавцов и излишних трат", - сказал председатель ГД.
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общество , вячеслав володин, госдума, россия
Политика, Общество , Вячеслав Володин, Госдума, РОССИЯ
18:57 31.03.2025
 
Госдума 1 апреля рассмотрит законопроект о запрете навязывания допуслуг

Володин: депутаты Госдумы 1 апреля рассмотрят законопроект о запрете навязывания допуслуг

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании 1 апреля рассмотрит во втором чтении законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг, сказал председатель ГД Вячеслав Володин.
Ранее Володин в Telegram-канале рассказал о предлагаемых решениях существующей проблемы на законодательном уровне. Он добавил, что пользователи выразили им поддержку.
Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы, сообщил, что ГД на пленарном заседании 1 апреля рассмотрит во втором чтении законопроект, защищающий людей от навязывания им дополнительных платных товаров и услуг.
"Принуждение к невыгодным покупкам бьет по кошельку, люди несут неоправданные расходы на товары и услуги, которые им вовсе не нужны. Необходимо защитить граждан от недобросовестных продавцов и излишних трат", - сказал председатель ГД.
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26 марта, 14:13
 
ПолитикаОбществоВячеслав ВолодинГосдумаРОССИЯ
 
 
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