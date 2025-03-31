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В Думе рассмотрят проект о запрете навязывания допуслуг
В Думе рассмотрят проект о запрете навязывания допуслуг - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Думе рассмотрят проект о запрете навязывания допуслуг
Госдума планирует рассмотреть проект о запрете навязывания допуслуг в приоритетном порядке на этой неделе, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T08:25+0300
2025-03-31T08:25+0300
2025-03-31T08:33+0300
вячеслав володин
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общество
проект
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МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Госдума планирует рассмотреть проект о запрете навязывания допуслуг в приоритетном порядке на этой неделе, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "О защите людей от навязывания платных допуслуг... На этой неделе продолжим рассмотрение законопроекта, защищающего граждан от излишних трат", - написал он в своем Telegram-канале. Рассмотреть законопроект планируется в приоритетном порядке, добавил парламентарий."Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок. Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке. А продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона", - подчеркнул Володин.Как отметил Володин, многие граждане сообщают, что часто сталкиваются с подобным, пользуясь услугами банков, приобретая авиа- и железнодорожные билеты, обращаясь в автосалоны, покупая пакеты связи и подписки.Он также добавил, что подписчики в комментариях выразили поддержку предлагаемым решениям, таким как продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату исключительно с согласия потребителя. Также предлагается установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг и предоставить право гражданам требовать возврата денежных средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы в течение трех дней. Кроме того, предлагается исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг, не допускать формирования условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.
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вячеслав володин, дума, общество , проект
Вячеслав Володин, Дума, Общество , проект
В Думе рассмотрят проект о запрете навязывания допуслуг
Володин: ГД планирует на этой неделе рассмотреть проект о навязывании допуслуг
МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ. Госдума планирует рассмотреть проект о запрете навязывания допуслуг в приоритетном порядке на этой неделе, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"О защите людей от навязывания платных допуслуг... На этой неделе продолжим рассмотрение законопроекта, защищающего граждан от излишних трат", - написал он в своем Telegram-канале.
Рассмотреть законопроект планируется в приоритетном порядке, добавил парламентарий.
"Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок. Планируем рассмотреть законопроект в приоритетном порядке. А продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона", - подчеркнул Володин.
Как отметил Володин, многие граждане сообщают, что часто сталкиваются с подобным, пользуясь услугами банков, приобретая авиа- и железнодорожные билеты, обращаясь в автосалоны, покупая пакеты связи и подписки.
Он также добавил, что подписчики в комментариях выразили поддержку предлагаемым решениям, таким как продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату исключительно с согласия потребителя. Также предлагается установить запрет на их навязывание до заключения договора о приобретении основных товаров, работ и услуг и предоставить право гражданам требовать возврата денежных средств за предоставленные без согласия товары, услуги и работы в течение трех дней. Кроме того, предлагается исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг, не допускать формирования условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение дополнительных товаров, работ и услуг.
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