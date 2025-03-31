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ГД рассмотрит проект о статусе экстремистской организации из-за основателя

ГД рассмотрит проект о статусе экстремистской организации из-за основателя - 31.03.2025, ПРАЙМ

ГД рассмотрит проект о статусе экстремистской организации из-за основателя

Госдума рассмотрит на этой неделе в первом чтении законопроект, согласно которому статус "экстремисткой" организация может получить из-за приговора... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T17:16+0300

2025-03-31T17:16+0300

2025-03-31T17:16+0300

госдума

россия

организации

проект

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МОСКВА, 31 мар – ПРАЙМ. Госдума рассмотрит на этой неделе в первом чтении законопроект, согласно которому статус "экстремисткой" организация может получить из-за приговора руководителя, основателя или участника организации за экстремистскую деятельность, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков. Законопроектом предусматривается возможность признания экстремистской организацией также экстремистского сообщества в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества", за руководство этим сообществом или участие в нем. В пояснительной записке отмечается, что данная мера представляется необходимой, учитывая общественную опасность экстремистских сообществ. "На этой неделе планируется три пленарных заседания. Несколько слов о том, что планируется рассмотреть на этой неделе… Законопроект, разработанный в целях совершенствования правового регулирования мер, направленных на противодействие экстремистской деятельности. И связанные с ним изменения в УК и УПК, касающиеся уточнения ответственности за организацию деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации", - сказал он журналистам. Также в первом чтении будет рассмотрен законопроект о совершенствовании избирательного законодательства и изменения в Бюджетный кодекс об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы в 2025 году и совершенствовании бюджетного законодательства. "Также рассмотрим изменения в КоАП, которыми предусматривается усиление административной ответственности государственных органов и организаций за нарушение требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, а также иных информационных системах, содержащих информацию ограниченного доступа", - добавил депутат. Депутаты также рассмотрят законопроект, которым устанавливается запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг за отдельную плату, и проект изменений в УК РФ, которым предусматривается уголовная ответственность за несообщение в органы власти о связанных с диверсионной деятельностью преступлениях. "Во втором чтении рассмотрим законопроект… Изменения в Трудовой кодекс, которыми расширяется категория работников, которым работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на родителей и супругов раненых (больных) участников СВО, чтобы они могли обеспечить надлежащий уход за нашими бойцами", - отметил Жуков.

https://1prime.ru/20250331/duma-856237740.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, россия, организации, проект