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Эксперт оценил качество российского вина
Эксперт оценил качество российского вина - 31.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил качество российского вина
Россия уже несколько лет по качеству вина не уступает ни одной европейской стране, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T04:17+0300
2025-03-31T04:17+0300
2025-03-31T04:17+0300
россия
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общество
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ПЕКИН, 31 мар – ПРАЙМ. Россия уже несколько лет по качеству вина не уступает ни одной европейской стране, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.
"У вина есть качество и всегда какая-то история, для потребителя это важно. Что касается качества вина, то здесь мы уже несколько лет как не уступаем ни одной европейской стране. У наших виноделен уже достигнута высокая повторяемость результатов, и это тоже важно, чтобы потребитель знал, что из года в год тот или иной бленд, тот или иной сорт того или иного производителя будет повторяться, что вино будет улучшаться, но не ухудшаться или меняться от разных обстоятельств, это очень важно", - заявил Майоров.
Он добавил, что в России высококлассные специалисты, с точки зрения качества вина, во всяком случае те, что продвигаются на экспорт, "уже точно достигли наивысшего уровня".
"Есть и вторая составляющая - это история, то есть какая-то маркетинговая история, которая кроется за тем или иным вином. Она у нас тоже есть, безусловно, это и царский период российского вина, о котором можно бесконечно рассказывать, это и советский период, который был совершенно иным, это и новое время, где очень много молодых специалистов, очень много разных форматов, которые тестируются, то есть эту историю мы тоже готовы дать китайскому потребителю, с этим у нас проблем нет", - указал он.
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россия, общество
РОССИЯ, Экономика, Общество
Эксперт оценил качество российского вина
Эксперт Майоров: Россия уже несколько лет не уступает ни одной европейской стране
ПЕКИН, 31 мар – ПРАЙМ. Россия уже несколько лет по качеству вина не уступает ни одной европейской стране, заявил РИА Новости заместитель исполнительного директора Ассоциации виноградарей и виноделов России Павел Майоров.
"У вина есть качество и всегда какая-то история, для потребителя это важно. Что касается качества вина, то здесь мы уже несколько лет как не уступаем ни одной европейской стране. У наших виноделен уже достигнута высокая повторяемость результатов, и это тоже важно, чтобы потребитель знал, что из года в год тот или иной бленд, тот или иной сорт того или иного производителя будет повторяться, что вино будет улучшаться, но не ухудшаться или меняться от разных обстоятельств, это очень важно", - заявил Майоров.
Он добавил, что в России высококлассные специалисты, с точки зрения качества вина, во всяком случае те, что продвигаются на экспорт, "уже точно достигли наивысшего уровня".
"Есть и вторая составляющая - это история, то есть какая-то маркетинговая история, которая кроется за тем или иным вином. Она у нас тоже есть, безусловно, это и царский период российского вина, о котором можно бесконечно рассказывать, это и советский период, который был совершенно иным, это и новое время, где очень много молодых специалистов, очень много разных форматов, которые тестируются, то есть эту историю мы тоже готовы дать китайскому потребителю, с этим у нас проблем нет", - указал он.