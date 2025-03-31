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Эксперт рассказал, как "Газпром" адаптировался к рублевым расчетам за газ - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как "Газпром" адаптировался к рублевым расчетам за газ
Эксперт рассказал, как "Газпром" адаптировался к рублевым расчетам за газ - 31.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как "Газпром" адаптировался к рублевым расчетам за газ
"Газпром" за три года успешно адаптировался к рублевым расчетам за газ, несмотря на санкции, такое мнение высказал РИА Новости директор по стратегии ИК "Финам"... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T06:30+0300
2025-03-31T06:30+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
москва
запад
ярослав кабаков
владимир путин
газпромбанк
газпром
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. "Газпром" за три года успешно адаптировался к рублевым расчетам за газ, несмотря на санкции, такое мнение высказал РИА Новости директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков. Президент России Владимир Путин 31 марта 2022 года подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Этот шаг был предпринят в условиях санкционного давления со стороны Запада после начала СВО, чтобы защитить экономические интересы России. Согласно этому механизму, Газпромбанк открывал для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводил на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставки. Затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачислял на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществлялись расчеты с поставщиком газа – "Газпромом". Как следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата и платформы ООН Comtrade, Россия за период с начала действия указа президента о продаже недружественным странам природного газа за рубли по январь 2025 года получила за счет поставок в Европу как минимум 3,1 триллиона рублей, а основными покупателями стали Венгрия, Италия, Греция и Словакия. "Можно констатировать, "Газпром" успешно адаптировался к новым условиям торговли, введя механизм оплаты через Газпромбанк, где покупатели открывали специальные счета, переводя валюту для конвертации в рубли", - отметил Кабаков. По словам эксперта, переход на оплату газа в рублях уменьшил зависимость от западных финансовых систем, однако санкции против Газпромбанка в ноябре 2024 года усложнили платежные механизмы. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин отменил возможность конвертации валют через Газпромбанк, что заставило покупателей искать альтернативные способы проведения платежей. "Несмотря на это, некоторые страны, такие как Венгрия, продолжили закупки российского газа и даже обратились к США с просьбой об освобождении платежей за газ от санкций, что демонстрировало сохранение российского влияния", - добавил эксперт. Кабаков подчеркнул, что требование оплаты в рублях укрепило позиции российской валюты на международной арене и снизило влияние иностранных валют на экономику, стимулируя развитие внутренних финансовых механизмов и повышая экономическую устойчивость. "Это также открыло возможности для усиления сотрудничества с другими странами, готовыми принимать новые условия расчетов", - заключил он.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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газ, россия, венгрия, москва, запад, ярослав кабаков, владимир путин, газпромбанк, газпром, финам
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, Ярослав Кабаков, Владимир Путин, Газпромбанк, Газпром, Финам
06:30 31.03.2025
 
Эксперт рассказал, как "Газпром" адаптировался к рублевым расчетам за газ

Эксперт Кабаков: "Газпром" адаптировался к рублевым расчетам за газ, несмотря на санкции

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. "Газпром" за три года успешно адаптировался к рублевым расчетам за газ, несмотря на санкции, такое мнение высказал РИА Новости директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.
Президент России Владимир Путин 31 марта 2022 года подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Этот шаг был предпринят в условиях санкционного давления со стороны Запада после начала СВО, чтобы защитить экономические интересы России.
Согласно этому механизму, Газпромбанк открывал для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводил на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставки. Затем банк продавал эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачислял на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществлялись расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
Как следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата и платформы ООН Comtrade, Россия за период с начала действия указа президента о продаже недружественным странам природного газа за рубли по январь 2025 года получила за счет поставок в Европу как минимум 3,1 триллиона рублей, а основными покупателями стали Венгрия, Италия, Греция и Словакия.
"Можно констатировать, "Газпром" успешно адаптировался к новым условиям торговли, введя механизм оплаты через Газпромбанк, где покупатели открывали специальные счета, переводя валюту для конвертации в рубли", - отметил Кабаков.
По словам эксперта, переход на оплату газа в рублях уменьшил зависимость от западных финансовых систем, однако санкции против Газпромбанка в ноябре 2024 года усложнили платежные механизмы. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин отменил возможность конвертации валют через Газпромбанк, что заставило покупателей искать альтернативные способы проведения платежей. "Несмотря на это, некоторые страны, такие как Венгрия, продолжили закупки российского газа и даже обратились к США с просьбой об освобождении платежей за газ от санкций, что демонстрировало сохранение российского влияния", - добавил эксперт.
Кабаков подчеркнул, что требование оплаты в рублях укрепило позиции российской валюты на международной арене и снизило влияние иностранных валют на экономику, стимулируя развитие внутренних финансовых механизмов и повышая экономическую устойчивость. "Это также открыло возможности для усиления сотрудничества с другими странами, готовыми принимать новые условия расчетов", - заключил он.
 
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