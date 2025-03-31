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Стоимость евро к доллару растет перед выходом данных по инфляции в Германии
Стоимость евро к доллару растет перед выходом данных по инфляции в Германии - 31.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость евро к доллару растет перед выходом данных по инфляции в Германии
Курс евро к доллару в понедельник утром увеличивается перед выходом предварительной оценки инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T08:47+0300
2025-03-31T08:47+0300
2025-03-31T08:47+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник утром увеличивается перед выходом предварительной оценки инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0839 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0829 доллара за евро. Курс доллара к иене опускается до 149,07 иены со 149,82 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,39%, до 103,85 пункта. В понедельник днем будут опубликованы предварительные данные по годовой инфляции в Германии. Аналитики полагают, что показатель по итогам марта остался на уровне февраля в 2,3%. Сведения по инфляции в еврозоне станут известны во вторник. Прогнозируется, что, по предварительной оценке, годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
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Экономика, ГЕРМАНИЯ, США, Рынки, Торги, евро, Доллар США, Курсы валют
Стоимость евро к доллару растет перед выходом данных по инфляции в Германии
Курс евро к доллару в понедельник растет перед выходом оценки инфляции в Германии
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в понедельник утром увеличивается перед выходом предварительной оценки инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.35 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0839 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0829 доллара за евро. Курс доллара к иене опускается до 149,07 иены со 149,82 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,39%, до 103,85 пункта.
В понедельник днем будут опубликованы предварительные данные по годовой инфляции в Германии. Аналитики полагают, что показатель по итогам марта остался на уровне февраля в 2,3%.
Сведения по инфляции в еврозоне станут известны во вторник. Прогнозируется, что, по предварительной оценке, годовая инфляция в еврозоне по итогам марта замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее.
Курс доллара перешел к снижению к евро