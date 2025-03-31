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Евро стабилен к доллару после выхода статистики розничных продаж в Германии

Евро стабилен к доллару после выхода статистики розничных продаж в Германии - 31.03.2025, ПРАЙМ

Евро стабилен к доллару после выхода статистики розничных продаж в Германии

Курс евро к доллару на торгах последнего дня квартала стабилен после публикации статистики розничных продаж в Германии, инвесторы ожидают данных об инфляции в... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:28+0300

2025-03-31T12:28+0300

2025-03-31T12:28+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару на торгах последнего дня квартала стабилен после публикации статистики розничных продаж в Германии, инвесторы ожидают данных об инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.18 мск курс евро к доллару остаётся на уровне прошлого закрытия в 1,0829 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 149,15 иены со 149,82 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,29%, до 103,96 пункта. Согласно опубликованной ранее в понедельник официальной статистике, розничные продажи в Германии в феврале выросли на 0,8% в месячном выражении, хотя ожидалась нулевая динамика, а в годовом выражении наблюдался рост на 4,9%. Позднее в понедельник будут опубликован предварительный индекс потребительских цен в Германии. Аналитики полагают, что годовая инфляция по итогам марта осталась, как и месяцем ранее, на уровне 2,3%. Доллар в то же время слабеет в связи со внешнеторговой политикой в США. Президент страны Дональд Трамп ранее заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. Также США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. "Похоже, Трамп серьезно настроен на масштабные изменения в политике, но следующий важный вопрос - каков его болевой порог в отношении последствий для рынков и экономики", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Deutsche Bank.

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рынки, евро, доллар сша, курсы валют, германия, сша, дональд трамп