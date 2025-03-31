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Евро ускорил снижение к доллару после выхода данных по инфляции в Германии

Евро ускорил снижение к доллару после выхода данных по инфляции в Германии - 31.03.2025, ПРАЙМ

Евро ускорил снижение к доллару после выхода данных по инфляции в Германии

Курс евро к доллару усилил снижение в понедельник вечером после публикации статистики о потребительских ценах в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T17:33+0300

2025-03-31T17:33+0300

2025-03-31T17:33+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару усилил снижение в понедельник вечером после публикации статистики о потребительских ценах в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.28 мск курс евро к доллару опускался до 1,0792 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0829 доллара за евро, до выхода статистики евро дешевел до 1,082 доллара. Курс доллара к иене на 17.28 мск рос до 149,84 иены со 149,82 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 104,32 пункта. Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, ожидаемо замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли меньше прогноза - на 0,3%. На этой неделе на динамику валют может оказать объявление президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из ряда стран, которое запланировано на среду. Также трейдеры будут оценивать данные о занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу. Ожидается, что безработица в стране в марте выросла до 4,2% с 4,1% ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики поднялось на 128 тысяч.

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евро, доллар сша, рынки, германия, сша, дональд трамп, курсы валют