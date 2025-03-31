https://1prime.ru/20250331/evrobondy-856259701.html
Минфин выплатил купон и часть номинала по евробондам Россия-2030
Минфин выплатил купон и часть номинала по евробондам Россия-2030 - 31.03.2025, ПРАЙМ
Минфин выплатил купон и часть номинала по евробондам Россия-2030
Минфин России выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на сумму 5,2... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T18:31+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на сумму 5,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям - Национальный расчетный депозитарий (НРД) - получил "средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 5,2 миллиарда рублей (эквивалент 62,3 миллиона долларов США)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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минфин, евробонды
Экономика, Минфин, евробонды
Минфин выплатил купон и часть номинала по евробондам Россия-2030
Минфин РФ выплатил купон и часть номинала по евробондам Россия-2030 на 5,2 млрд
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон и часть номинала по выпуску суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах, с погашением в 2030 году на сумму 5,2 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям - Национальный расчетный депозитарий (НРД) - получил "средства для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по облигациям внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательным сроком погашения в 2030 году в сумме 5,2 миллиарда рублей (эквивалент 62,3 миллиона долларов США)", сообщил Минфин.
ЦБ отметил снижение доли нерезидентов в евробондах России
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.