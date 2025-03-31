https://1prime.ru/20250331/evropa-856243826.html

Европа все меньше рассчитывает на ядерный "зонтик" США, пишут СМИ

Европа все меньше рассчитывает на ядерный "зонтик" США, пишут СМИ - 31.03.2025, ПРАЙМ

Европа все меньше рассчитывает на ядерный "зонтик" США, пишут СМИ

Европейские страны начинают все серьезнее рассматривать сценарий обеспечения собственной безопасности без участия США, поскольку надежда на американские ядерные | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T11:58+0300

2025-03-31T11:58+0300

2025-03-31T11:58+0300

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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Европейские страны начинают все серьезнее рассматривать сценарий обеспечения собственной безопасности без участия США, поскольку надежда на американские ядерные гарантии становится рискованной ставкой, пишет журнал Foreign Affairs. "За первые месяцы президентства Дональда Трампа европейским лидерам стало все яснее: продолжать полагаться на США в вопросе безопасности континента - опасная игра", - отмечают авторы статьи. На решение европейцев повлияло не только сближение Вашингтона с Москвой и нападки американских властей на внутреннюю политику стран ЕС, но и новые пошлины, а также угрозы в адрес территории Дании - Гренландии. Скептицизм по поводу готовности США вести ядерную войну ради Европы возник задолго до Трампа. Как пишут авторы, еще в годы холодной войны президент Франции Шарль де Голль задавался вопросом: "Пожертвуют ли США Нью-Йорком ради Парижа?" Теперь же, подчеркивает Foreign Affairs, необходимость самостоятельной оборонной стратегии Европы стала особенно актуальной. Однако для ее реализации странам ЕС предстоит решить сложную "ядерную трилемму": сохранить стратегическую стабильность, не допустить распространения ядерного оружия и обеспечить убедительное сдерживание противников. Одновременное достижение всех трех целей невозможно, поскольку при выборе любых двух третья становится недостижимой, считают авторы статьи.

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