https://1prime.ru/20250331/frantsiya-856244415.html
Ле Пен раскрыла, кто способен стать новым президентом Франции
Ле Пен раскрыла, кто способен стать новым президентом Франции - 31.03.2025, ПРАЙМ
Ле Пен раскрыла, кто способен стать новым президентом Франции
Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции и кандидат на президентских выборах в 2027 году, которую суд может... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T12:16+0300
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ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции и кандидат на президентских выборах в 2027 году, которую суд может проговорить к невозможности избираться в органы власти, впервые заявила, что лидер партии Жордан Барделла "способен стать президентом республики". "Когда ты достигаешь уровня Жордана Барделлы в его возрасте, нет причин лишать себя амбиций, которые могут превзойти то, что у него есть сегодня. Он в состоянии стать президентом республики", - заявила она в интервью телеканалу BFMTV. Барделла возглавил партию "Национальное объединение" в 2021 году в возрасте 25 лет, когда Ле Пен начала свою президентскую кампанию перед выборами 2022 года. После внеочередных выборов в парламент летом 2024 года, когда партия Ле Пен побеждала в первом туре, Барделла открыто заявлял о намерении возглавить кабмин. Однако сценарий, в котором он, а не Ле Пен, станет президентом, в партии не рассматривался. При этом если суд в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте приговорит Ле Пен к невозможности избираться в органы власти с немедленным исполнением приговора, как того запросила прокуратура, она не сможет участвовать в президентской гонке. Однако в сценарии, если кандидатом будет Барделла, она по-прежнему сможет стать премьер-министром. Как напоминает телеканал, кандидат на эту должность назначается президентом. Согласно опросу компании Odoxa, опубликованному в конце ноября по окончании слушаний по делу Ле Пен, Барделла являлся наиболее популярным политиком от его партии. Порядка 60% французов считают, что он будет баллотироваться в президенты, а 43% ответили, что этого желают. Ле Пен и 24 ее однопартийцев обвиняют в том, что они якобы занимались отмывании средств Европарламента (ЕП) путем якобы фиктивного найма ассистентов евродепутатов. Барделла не является фигурантом этого дела.
https://1prime.ru/20250331/sud-856244265.html
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франция, общество , марин ле пен
Политика, ФРАНЦИЯ, Общество , Марин Ле Пен
Ле Пен раскрыла, кто способен стать новым президентом Франции
Ле Пен впервые заявила, что Барделла способен стать новым президентом Франции
ПАРИЖ, 31 мар - ПРАЙМ. Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции и кандидат на президентских выборах в 2027 году, которую суд может проговорить к невозможности избираться в органы власти, впервые заявила, что лидер партии Жордан Барделла "способен стать президентом республики".
"Когда ты достигаешь уровня Жордана Барделлы в его возрасте, нет причин лишать себя амбиций, которые могут превзойти то, что у него есть сегодня. Он в состоянии стать президентом республики", - заявила она в интервью телеканалу BFMTV.
Барделла возглавил партию "Национальное объединение" в 2021 году в возрасте 25 лет, когда Ле Пен начала свою президентскую кампанию перед выборами 2022 года.
После внеочередных выборов в парламент летом 2024 года, когда партия Ле Пен побеждала в первом туре, Барделла открыто заявлял о намерении возглавить кабмин. Однако сценарий, в котором он, а не Ле Пен, станет президентом, в партии не рассматривался.
При этом если суд в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии в Европарламенте приговорит Ле Пен к невозможности избираться в органы власти с немедленным исполнением приговора, как того запросила прокуратура, она не сможет участвовать в президентской гонке. Однако в сценарии, если кандидатом будет Барделла, она по-прежнему сможет стать премьер-министром. Как напоминает телеканал, кандидат на эту должность назначается президентом.
Согласно опросу компании Odoxa, опубликованному в конце ноября по окончании слушаний по делу Ле Пен, Барделла являлся наиболее популярным политиком от его партии. Порядка 60% французов считают, что он будет баллотироваться в президенты, а 43% ответили, что этого желают.
Ле Пен и 24 ее однопартийцев обвиняют в том, что они якобы занимались отмывании средств Европарламента (ЕП) путем якобы фиктивного найма ассистентов евродепутатов. Барделла не является фигурантом этого дела.
Суд признал Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента