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"Запасы исчерпаны". Киев готовится заплатить Москве два миллиарда долларов
"Запасы исчерпаны". Киев готовится заплатить Москве два миллиарда долларов - 31.03.2025, ПРАЙМ
"Запасы исчерпаны". Киев готовится заплатить Москве два миллиарда долларов
Запасы газа на Украине оказались почти исчерпаны, что вынудило Киев обратиться к резервным запасам, говорится в материале агентства РИА Новости. | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T09:03+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Запасы газа на Украине оказались почти исчерпаны, что вынудило Киев обратиться к резервным запасам, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, Киев может решить эту проблему, обратившись к импорту голубого топлива у европейский стран. В этом году Украине потребуется пять миллиардов кубометров газа, в то время как в предыдущие годы импортировалось всего один миллиард кубометров. Закупка газа украинской стороне может обойтись в 2,3 миллиарда долларов без учета доставки."Резервы упали до 940 миллиона кубов. "Нафтогаз" декларировал самостоятельность в обеспечении внутреннего спроса, но не справился. Поэтому и взялись за экстренные поиски "донорского топлива", — рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Тем не менее, украинские газовые хранилища находятся в плачевном состоянии, и вопрос возникает, где и каким образом Европа сможет предоставить Украине дополнительные объемы. Украина надеется на закупку газа у польской компании Orlen, а также на экспорт СПГ из Норвегии. Однако в самом ЕС ситуация также непростая, с заполнением подземных хранилищ газа всего на 34% и стремительным ростом его потребления в отопительный сезон.В феврале норвежцы сократили производство на 4,9%. Основными поставщиками газа в Украину являются компании из Чехии и Германии. Однако свободных объемов уже не хватает, а трубопроводные мощности исчерпаны. В издании отметили, что ЕС не намерен вступить в конкуренцию с Азиатско-Тихоокеанским регионом поставок СПГ и предпочтет использовать газ для своих внутренних нужд. Украине же остается надеяться на договоренности между ЕС и США.
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украина, газ
"Запасы исчерпаны". Киев готовится заплатить Москве два миллиарда долларов
Экономист Марышев: перед Киевом остро встал вопрос поиска "донорского газа"
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ.
Запасы газа на Украине оказались почти исчерпаны, что вынудило Киев обратиться к резервным запасам, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, Киев может решить эту проблему, обратившись к импорту голубого топлива у европейский стран. В этом году Украине потребуется пять миллиардов кубометров газа, в то время как в предыдущие годы импортировалось всего один миллиард кубометров. Закупка газа украинской стороне может обойтись в 2,3 миллиарда долларов без учета доставки.
"Резервы упали до 940 миллиона кубов. "Нафтогаз" декларировал самостоятельность в обеспечении внутреннего спроса, но не справился. Поэтому и взялись за экстренные поиски "донорского топлива", — рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Тем не менее, украинские газовые хранилища находятся в плачевном состоянии, и вопрос возникает, где и каким образом Европа сможет предоставить Украине дополнительные объемы. Украина надеется на закупку газа у польской компании Orlen, а также на экспорт СПГ из Норвегии. Однако в самом ЕС ситуация также непростая, с заполнением подземных хранилищ газа всего на 34% и стремительным ростом его потребления в отопительный сезон.
В феврале норвежцы сократили производство на 4,9%. Основными поставщиками газа в Украину являются компании из Чехии и Германии. Однако свободных объемов уже не хватает, а трубопроводные мощности исчерпаны. В издании отметили, что ЕС не намерен вступить в конкуренцию с Азиатско-Тихоокеанским регионом поставок СПГ и предпочтет использовать газ для своих внутренних нужд. Украине же остается надеяться на договоренности между ЕС и США.
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