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Цены на газ для потребителей в Германии выросли почти на 80%

Цены на газ для потребителей в Германии выросли почти на 80% - 31.03.2025, ПРАЙМ

Цены на газ для потребителей в Германии выросли почти на 80%

Цены на газ для потребителей в Германии выросли почти на 80% по сравнению со вторым полугодием 2021 года, сообщает федеральное статистическое ведомство. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T12:31+0300

2025-03-31T12:31+0300

2025-03-31T12:31+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Цены на газ для потребителей в Германии выросли почти на 80% по сравнению со вторым полугодием 2021 года, сообщает федеральное статистическое ведомство. "По сравнению со вторым полугодием 2021 года цены на газ для частных домохозяйств стали на 79,8% выше", - говорится в заявлении. Во втором полугодии 2024 года частные домохозяйства в Германии платили в среднем 12,28 цента за кВт-ч природного газа. Таким образом, цены на газ выросли на 3,5% по сравнению с первым полугодием 2024 года и на 7,6% - по сравнению со вторым полугодием 2023 года. Ранее Ларс Клингбайль, лидер Социал-демократической партии Германии, которая ведет переговоры о формировании правящей коалиции с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), в эфире телеканала ARD отверг возможность возврата к поставкам российского газа. По его словам, после начала конфликта на Украине Германия стала независима от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен". Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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германия, северный поток - 2, газ, украина, цены