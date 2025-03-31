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Биржевые цены на газ в Европе теряют около 2%

Биржевые цены на газ в Европе теряют около 2% - 31.03.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе теряют около 2%

Биржевые цены на газ в Европе к середине последнего торгового дня марта теряют около 2%, находясь на уровне ниже 450 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T14:22+0300

2025-03-31T14:22+0300

2025-03-31T14:22+0300

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе к середине последнего торгового дня марта теряют около 2%, находясь на уровне ниже 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 453,9 доллара за тысячу кубометров (-0,4%). А по состоянию на 14.02 мск их стоимость составляла 446,5 доллара (-2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,6 доллара за тысячу кубометров. Прошлая неделя на газовом рынке завершилась спокойно, без значительных изменений в пятницу, напомнил в ежедневном обзоре эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione Тони Джордан. Взгляды рынка прикованы к прогрессу в мирных переговорах, отметил он: "Хотя основное внимание сосредоточено на прогрессе в мирных переговорах, очевидно, что в этих продолжающихся дискуссиях существуют разногласия, которые трудно преодолеть". "Европу ждет огромная задача по заполнению хранилищ в ближайшие несколько месяцев, но экономические опасения и угасающие надежды на мирное соглашение на Украине оказали давление на рынок. Первые сигналы в понедельник указывают на спокойное открытие торгов, но, скорее всего, нас ждет еще одна волатильная неделя", – добавили эксперты трейдинговой компании Energi Danmark. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.

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газ, европа, ice, нидерланды, цены