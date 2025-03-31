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В Европе снизились цены на газ
В Европе снизились цены на газ - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Европе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 1% – до 452 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 31.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 1% – до 452 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 453,9 доллара за тысячу кубометров (-0,4%). Ценовой максимум составил 463,5 доллара (+1,7%), ценовой минимум – 446,1 доллара (-2,1%). Последние фьючерсы торговались по 451,7 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,6 доллара за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.
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европа, биржа ice, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Биржа ICE, Газ, цены
В Европе снизились цены на газ
ICE: цены на газ в Европе снизились на 1% – до $452
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 1% – до 452 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 453,9 доллара за тысячу кубометров (-0,4%). Ценовой максимум составил 463,5 доллара (+1,7%), ценовой минимум – 446,1 доллара (-2,1%). Последние фьючерсы торговались по 451,7 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 455,6 доллара за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,5 процента
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года.