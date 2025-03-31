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СМИ сообщили об увеличении поставок "Газпрома" в Словакию через Венгрию - 31.03.2025, ПРАЙМ
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СМИ сообщили об увеличении поставок "Газпрома" в Словакию через Венгрию
СМИ сообщили об увеличении поставок "Газпрома" в Словакию через Венгрию - 31.03.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об увеличении поставок "Газпрома" в Словакию через Венгрию
Российский "Газпром" существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля, сообщило словацкое издание Dennik N со ссылкой на руководство... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T10:54+0300
2025-03-31T10:54+0300
энергетика
газ
словакия
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БРАТИСЛАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский "Газпром" существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля, сообщило словацкое издание Dennik N со ссылкой на руководство словацкого энергооператора SPP. "Газпром" с 1 апреля существенно увеличит поставки природного газа в Словакию через Венгрию, сообщил генеральный директор SPP Войтех Ференц на встрече с журналистами", - пишет портал. Российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Сообщалось, что с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт SPP с "Газпром экспортом" действует до 2034 года. В середине января премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что российский "Газпром" найдет способ поставить Словакии газ на основе существующего договора, несмотря на остановку транзита газа через украинскую территорию. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
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газ, словакия, венгрия, газпром, ес
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ, Газпром, ЕС
10:54 31.03.2025
 
СМИ сообщили об увеличении поставок "Газпрома" в Словакию через Венгрию

Dennik N: "Газпром" с апреля увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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БРАТИСЛАВА, 31 мар - ПРАЙМ. Российский "Газпром" существенно увеличит поставки газа в Словакию через Венгрию с апреля, сообщило словацкое издание Dennik N со ссылкой на руководство словацкого энергооператора SPP.
"Газпром" с 1 апреля существенно увеличит поставки природного газа в Словакию через Венгрию, сообщил генеральный директор SPP Войтех Ференц на встрече с журналистами", - пишет портал.
Российский "Газпром" с 1 февраля начал поставлять газ для крупнейшего словацкого энергооператора SPP по "Турецкому потоку". Сообщалось, что с апреля поставки увеличатся вдвое. Контракт SPP с "Газпром экспортом" действует до 2034 года.
В середине января премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что российский "Газпром" найдет способ поставить Словакии газ на основе существующего договора, несмотря на остановку транзита газа через украинскую территорию.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
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