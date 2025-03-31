https://1prime.ru/20250331/gazprom-856252540.html

"Газпром" разместил дебютные облигации, номинированные в юанях

"Газпром" разместил дебютные облигации, номинированные в юанях - 31.03.2025, ПРАЙМ

"Газпром" разместил дебютные облигации, номинированные в юанях

"Газпром" разместил дебютный выпуск биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в объеме 1,5 миллиарда юаней, говорится в сообщении эмитента. | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:13+0300

2025-03-31T15:13+0300

2025-03-31T15:13+0300

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. "Газпром" разместил дебютный выпуск биржевых облигаций, номинированных в китайской валюте, в объеме 1,5 миллиарда юаней, говорится в сообщении эмитента. Заявки на биржевые облигации серии БО-001Р-11 с погашением через год и ежемесячной выплатой купонов компания собрала 26 марта. Ставка купонов установлена в размере 9% годовых. Выпуск включает 15 тысяч облигаций номиналом 100 тысяч юаней. Эмитентом ценных бумаг выступила "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску предоставлено поручительство "Газпрома".

https://1prime.ru/20250326/rusal-856131719.html

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россия, газпром