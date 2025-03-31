Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250331/gorsluzhby-856264071.html
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности - 31.03.2025, ПРАЙМ
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, свыше 70% месячной нормы осадков может выпасть в столице 1 и 2... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T22:18+0300
2025-03-31T22:19+0300
москва
готовность
непогода
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849345144_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_1c18328313659c6a82ff3959f0c7be76.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, свыше 70% месячной нормы осадков может выпасть в столице 1 и 2 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет свыше 70 процентов месячной нормы. Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. "На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавил Бирюков.
https://1prime.ru/20250331/aviareysy-856261996.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849345144_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e17fb53d650939d3da10ff11b1d138b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, готовность, непогода
МОСКВА, готовность, непогода
22:18 31.03.2025 (обновлено: 22:19 31.03.2025)
 
Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Мэрия: горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности в ожидании непогоды

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, свыше 70% месячной нормы осадков может выпасть в столице 1 и 2 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет свыше 70 процентов месячной нормы. Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Сильный туман в Сочи развернул 12 рейсов
20:06
"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавил Бирюков.
 
МОСКВАготовностьнепогода
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала