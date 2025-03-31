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Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности - 31.03.2025, ПРАЙМ

Горслужбы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, свыше 70% месячной нормы осадков может выпасть в столице 1 и 2... | 31.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, свыше 70% месячной нормы осадков может выпасть в столице 1 и 2 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет свыше 70 процентов месячной нормы. Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний. "На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавил Бирюков.

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москва, готовность, непогода