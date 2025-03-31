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Госдума обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Госдума обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Госдума обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном - 31.03.2025, ПРАЙМ
Госдума обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном
Госдума в апреле рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил журналистам... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T17:35+0300
2025-03-31T17:35+0300
политика
россия
иран
госдума
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Госдума в апреле рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. "Мы его постараемся как можно быстрее ратифицировать. Законопроект стоит в приоритетной повестке на апрель", - сказал Володин. По его словам, подписание договора главами государств - "это важнейшее событие в истории двусторонних отношений". "Договор выводит их на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления сотрудничества", - подчеркнул председатель Госдумы. "В договоре отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана", - добавил Володин. По его словам, комиссия стала новой формой сотрудничества между парламентами двух стран, "которая позволяет решать конкретные вопросы взаимодействия". Документ был внесен на ратификацию Госдумой президентом России Владимиром Путиным ранее в марте. Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы.
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россия, иран, госдума
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Госдума
17:35 31.03.2025
 
Госдума обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

Володин: Госдума в апреле обсудит ратификацию договора о партнерстве с Ираном

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Госдума в апреле рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин.
"Мы его постараемся как можно быстрее ратифицировать. Законопроект стоит в приоритетной повестке на апрель", - сказал Володин.
По его словам, подписание договора главами государств - "это важнейшее событие в истории двусторонних отношений".
"Договор выводит их на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления сотрудничества", - подчеркнул председатель Госдумы.
"В договоре отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана", - добавил Володин.
По его словам, комиссия стала новой формой сотрудничества между парламентами двух стран, "которая позволяет решать конкретные вопросы взаимодействия".
Документ был внесен на ратификацию Госдумой президентом России Владимиром Путиным ранее в марте. Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы.
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