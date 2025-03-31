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На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры - 31.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры
На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры - 31.03.2025, ПРАЙМ
На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры
Сервис, указывающий количество сим-карт, зарегистрированных на имя пользователя, станет доступен на портале "Госуслуги" 1 апреля в 20.00 мск, сообщило Минцифры... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T20:24+0300
2025-03-31T20:32+0300
минцифры
сим-карта
сервис
экономика
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сервис, указывающий количество сим-карт, зарегистрированных на имя пользователя, станет доступен на портале "Госуслуги" 1 апреля в 20.00 мск, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Уже завтра, 1 апреля, в 20.00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис "Сим-карты". Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены "серые" сим-карты", - сообщило Минцифры. Как напомнили в министерстве, с 1 апреля операторы связи не смогут оформить более 20 сим-карт гражданину России. Абоненту нужно будет отказаться от лишних номеров, если лимит превышен, до 1 ноября. Такие меры нужны, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов. "Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним", - добавили в министерстве.
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минцифры, сим-карта, сервис
Минцифры, сим-карта, сервис, Экономика
20:24 31.03.2025 (обновлено: 20:32 31.03.2025)
 
На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры

Минцифры: 1 апреля на "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение Госуслуг
Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025Мобильное приложение Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сервис, указывающий количество сим-карт, зарегистрированных на имя пользователя, станет доступен на портале "Госуслуги" 1 апреля в 20.00 мск, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
"Уже завтра, 1 апреля, в 20.00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис "Сим-карты". Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены "серые" сим-карты", - сообщило Минцифры.
Как напомнили в министерстве, с 1 апреля операторы связи не смогут оформить более 20 сим-карт гражданину России. Абоненту нужно будет отказаться от лишних номеров, если лимит превышен, до 1 ноября.
Такие меры нужны, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов.
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24 марта, 15:29
"Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним", - добавили в министерстве.
 
ЭкономикаМинцифрысим-картасервис
 
 
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