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На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры

На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры - 31.03.2025, ПРАЙМ

На "Госуслугах" станет доступен сервис "Сим-карты", сообщили в Минцифры

Сервис, указывающий количество сим-карт, зарегистрированных на имя пользователя, станет доступен на портале "Госуслуги" 1 апреля в 20.00 мск, сообщило Минцифры... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T20:24+0300

2025-03-31T20:24+0300

2025-03-31T20:32+0300

минцифры

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сервис, указывающий количество сим-карт, зарегистрированных на имя пользователя, станет доступен на портале "Госуслуги" 1 апреля в 20.00 мск, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. "Уже завтра, 1 апреля, в 20.00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис "Сим-карты". Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены "серые" сим-карты", - сообщило Минцифры. Как напомнили в министерстве, с 1 апреля операторы связи не смогут оформить более 20 сим-карт гражданину России. Абоненту нужно будет отказаться от лишних номеров, если лимит превышен, до 1 ноября. Такие меры нужны, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов. "Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним", - добавили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минцифры, сим-карта, сервис