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В Гагаузии обвинили прокурора по делу Гуцул в попытке дезинформации - 31.03.2025, ПРАЙМ
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В Гагаузии обвинили прокурора по делу Гуцул в попытке дезинформации
В Гагаузии обвинили прокурора по делу Гуцул в попытке дезинформации - 31.03.2025, ПРАЙМ
В Гагаузии обвинили прокурора по делу Гуцул в попытке дезинформации
Прокурор по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул выступил с заявлениями, которые представляют собой сознательную попытку дезинформации общественности, заявила... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T18:19+0300
2025-03-31T18:20+0300
политика
гагаузия
прокурор
дезинформация
молдавия
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КИШИНЕВ, 31 мар - ПРАЙМ. Прокурор по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул выступил с заявлениями, которые представляют собой сознательную попытку дезинформации общественности, заявила пресс-служба руководителя региона."Тридцать первого марта прокурор Геннадий Епуре выступил с рядом публичных заявлений, которые не просто не соответствуют действительности, но и представляют собой сознательную попытку дезинформации общественности. Мы расцениваем это как часть системной кампании против законно избранного башкана Гагаузии - Евгении Гуцул", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале исполкома, который возглавляет Гуцул.Поясняется, что утверждение прокурора, будто бы мероприятие Глобального союза журналистов в Стамбуле, куда должна была вылететь башкан Гагаузии 25 марта, не планировалось, является ложью."В распоряжении органа уголовного преследования имеется полный пакет официальных документов, подтверждающих цель визита главы автономии, включая официальное приглашение, подписанное лично руководством авторитетной международной организации KGK. Проигнорировать эти документы - значит, намеренно искажать факты и вводить общественность в заблуждение", - отмечается в сообщении.Особо возмутительным отмечается заявление прокурора о якобы "поддельных документах", представленных Гуцул."Мы заявляем: все документы, представленные Евгенией Гуцул, являются подлинными и подтверждены международными структурами. А попытки прокуратуры игнорировать эти материалы свидетельствуют не о правосудии, а о политическом заказе. Мы призываем органы правосудия прекратить распространение недостоверной информации и вернуться в рамки закона, а не служить инструментом давления на оппозицию", - подчеркивается в сообщении.Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. Суд Кишинева арестовал ее на 20 суток в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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гагаузия, прокурор, дезинформация, молдавия
Политика, ГАГАУЗИЯ, Прокурор, Дезинформация, МОЛДАВИЯ
18:19 31.03.2025 (обновлено: 18:20 31.03.2025)
 
В Гагаузии обвинили прокурора по делу Гуцул в попытке дезинформации

В Гагаузии обвинили прокурора по делу Гуцул в сознательной попытке дезинформации

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 31 мар - ПРАЙМ. Прокурор по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул выступил с заявлениями, которые представляют собой сознательную попытку дезинформации общественности, заявила пресс-служба руководителя региона.
"Тридцать первого марта прокурор Геннадий Епуре выступил с рядом публичных заявлений, которые не просто не соответствуют действительности, но и представляют собой сознательную попытку дезинформации общественности. Мы расцениваем это как часть системной кампании против законно избранного башкана Гагаузии - Евгении Гуцул", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале исполкома, который возглавляет Гуцул.
Поясняется, что утверждение прокурора, будто бы мероприятие Глобального союза журналистов в Стамбуле, куда должна была вылететь башкан Гагаузии 25 марта, не планировалось, является ложью.
"В распоряжении органа уголовного преследования имеется полный пакет официальных документов, подтверждающих цель визита главы автономии, включая официальное приглашение, подписанное лично руководством авторитетной международной организации KGK. Проигнорировать эти документы - значит, намеренно искажать факты и вводить общественность в заблуждение", - отмечается в сообщении.
Открытие приемной культурно-образовательного центра Молдовы для поддержки соотечественников - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
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Особо возмутительным отмечается заявление прокурора о якобы "поддельных документах", представленных Гуцул.
"Мы заявляем: все документы, представленные Евгенией Гуцул, являются подлинными и подтверждены международными структурами. А попытки прокуратуры игнорировать эти материалы свидетельствуют не о правосудии, а о политическом заказе. Мы призываем органы правосудия прекратить распространение недостоверной информации и вернуться в рамки закона, а не служить инструментом давления на оппозицию", - подчеркивается в сообщении.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. Суд Кишинева арестовал ее на 20 суток в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
 
ПолитикаГАГАУЗИЯПрокурорДезинформацияМОЛДАВИЯ
 
 
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