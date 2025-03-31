https://1prime.ru/20250331/implant-856239125.html
Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск
Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск - 31.03.2025, ПРАЙМ
Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск
Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением. Об этом говорится в публикации компании | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T09:09+0300
2025-03-31T09:09+0300
2025-03-31T09:09+0300
технологии
neuralink
сша
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307063_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c034971914f534da28a7bce91b9164b4.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением. Об этом говорится в публикации компании в социальной сети Х, которую репостнул Илон Маск."Компания Илона Маска Neuralink намерена вживить новый имплант, Blindsight, человеку впервые в конце 2025 года. Устройство призвано вернуть зрение полностью слепым людям", - говорится в публикации пользователя в соцсети X, репост которой сделал предприниматель. Соответствующую информацию опубликовал пользователь в соцсети X. Маск сделал репост публикации у себя в соцсети X.Имплантат Blindsight предназначен для восстановления зрения у полностью слепых людей. В сентябре 2024 года Маск уже заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже слепым от рождения людям и иметь возможность обнаруживать другие спектры, включая инфракрасный и ультрафиолетовый.Neuralink получила одобрение FDA в США для этого имплантата, признанного прорывной разработкой.
https://1prime.ru/20250330/mask-856225374.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307063_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ab04379acf7a703b65a616bcc4faf60.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, neuralink, сша, илон маск
Технологии, Neuralink, США, Илон Маск
Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск
Маск: Neuralink вживит человеку зрительный имплант Blindsight в конце 2025 года
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением. Об этом говорится в публикации компании в социальной сети Х, которую репостнул Илон Маск.
"Компания Илона Маска Neuralink намерена вживить новый имплант, Blindsight, человеку впервые в конце 2025 года. Устройство призвано вернуть зрение полностью слепым людям", - говорится в публикации пользователя в соцсети X, репост которой сделал предприниматель.
Соответствующую информацию опубликовал пользователь в соцсети X. Маск сделал репост публикации у себя в соцсети X.
Имплантат Blindsight предназначен для восстановления зрения у полностью слепых людей. В сентябре 2024 года Маск уже заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже слепым от рождения людям и иметь возможность обнаруживать другие спектры, включая инфракрасный и ультрафиолетовый.
Neuralink получила одобрение FDA в США для этого имплантата, признанного прорывной разработкой.
Маск требует перераспределить ресурсы НАСА в пользу отправки людей на Марс