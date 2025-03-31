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Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск
Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск - 31.03.2025, ПРАЙМ
Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск
Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением. Об этом говорится в публикации компании | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T09:09+0300
2025-03-31T09:09+0300
технологии
neuralink
сша
илон маск
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением. Об этом говорится в публикации компании в социальной сети Х, которую репостнул Илон Маск."Компания Илона Маска Neuralink намерена вживить новый имплант, Blindsight, человеку впервые в конце 2025 года. Устройство призвано вернуть зрение полностью слепым людям", - говорится в публикации пользователя в соцсети X, репост которой сделал предприниматель. Соответствующую информацию опубликовал пользователь в соцсети X. Маск сделал репост публикации у себя в соцсети X.Имплантат Blindsight предназначен для восстановления зрения у полностью слепых людей. В сентябре 2024 года Маск уже заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже слепым от рождения людям и иметь возможность обнаруживать другие спектры, включая инфракрасный и ультрафиолетовый.Neuralink получила одобрение FDA в США для этого имплантата, признанного прорывной разработкой.
https://1prime.ru/20250330/mask-856225374.html
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технологии, neuralink, сша, илон маск
Технологии, Neuralink, США, Илон Маск
09:09 31.03.2025
 
Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск

Маск: Neuralink вживит человеку зрительный имплант Blindsight в конце 2025 года

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением. Об этом говорится в публикации компании в социальной сети Х, которую репостнул Илон Маск.
"Компания Илона Маска Neuralink намерена вживить новый имплант, Blindsight, человеку впервые в конце 2025 года. Устройство призвано вернуть зрение полностью слепым людям", - говорится в публикации пользователя в соцсети X, репост которой сделал предприниматель.
Соответствующую информацию опубликовал пользователь в соцсети X. Маск сделал репост публикации у себя в соцсети X.
Имплантат Blindsight предназначен для восстановления зрения у полностью слепых людей. В сентябре 2024 года Маск уже заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже слепым от рождения людям и иметь возможность обнаруживать другие спектры, включая инфракрасный и ультрафиолетовый.
Neuralink получила одобрение FDA в США для этого имплантата, признанного прорывной разработкой.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2025
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ТехнологииNeuralinkСШАИлон Маск
 
 
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