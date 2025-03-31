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Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск

Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск - 31.03.2025, ПРАЙМ

Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант, сообщил Маск

Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением. Об этом говорится в публикации компании | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T09:09+0300

2025-03-31T09:09+0300

2025-03-31T09:09+0300

технологии

neuralink

сша

илон маск

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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Компания Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight, который поможет людям с проблемами со зрением. Об этом говорится в публикации компании в социальной сети Х, которую репостнул Илон Маск."Компания Илона Маска Neuralink намерена вживить новый имплант, Blindsight, человеку впервые в конце 2025 года. Устройство призвано вернуть зрение полностью слепым людям", - говорится в публикации пользователя в соцсети X, репост которой сделал предприниматель. Соответствующую информацию опубликовал пользователь в соцсети X. Маск сделал репост публикации у себя в соцсети X.Имплантат Blindsight предназначен для восстановления зрения у полностью слепых людей. В сентябре 2024 года Маск уже заявил, что зрительный имплант Neuralink позволит видеть даже слепым от рождения людям и иметь возможность обнаруживать другие спектры, включая инфракрасный и ультрафиолетовый.Neuralink получила одобрение FDA в США для этого имплантата, признанного прорывной разработкой.

https://1prime.ru/20250330/mask-856225374.html

сша

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технологии, neuralink, сша, илон маск