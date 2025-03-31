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Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,8 пункта
Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,8 пункта - 31.03.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,8 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в марте вырос до 50,8 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T06:27+0300
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2025-03-31T06:27+0300
экономика
мировая экономика
китай
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ПЕКИН, 31 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в марте вырос до 50,8 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны.
По сравнению с февралем PMI в сфере услуг вырос на 0,4 процентного пункта, оставшись выше психологической отметки в 50 пунктов и сохранив динамику роста после резкого падения в январе.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
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мировая экономика, китай
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ
Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,8 пункта
Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая в марте вырос до 50,8 пункта
ПЕКИН, 31 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в марте вырос до 50,8 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны.
По сравнению с февралем PMI в сфере услуг вырос на 0,4 процентного пункта, оставшись выше психологической отметки в 50 пунктов и сохранив динамику роста после резкого падения в январе.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.