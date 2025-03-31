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Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,8 пункта

Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,8 пункта - 31.03.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,8 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в марте вырос до 50,8 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T06:27+0300

2025-03-31T06:27+0300

2025-03-31T06:27+0300

экономика

мировая экономика

китай

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ПЕКИН, 31 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в марте вырос до 50,8 пункта, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления страны. По сравнению с февралем PMI в сфере услуг вырос на 0,4 процентного пункта, оставшись выше психологической отметки в 50 пунктов и сохранив динамику роста после резкого падения в январе. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.

китай

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мировая экономика, китай