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Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,5 пункта - 31.03.2025, ПРАЙМ
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Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,5 пункта
Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,5 пункта - 31.03.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,5 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 50,5 пункта против 50,2 пункта в феврале, свидетельствуют опубликованные в... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T06:42+0300
2025-03-31T06:42+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
pmi
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ПЕКИН, 31 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 50,5 пункта против 50,2 пункта в феврале, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде. PMI крупных предприятий в марте упал на 1,3 пункта до 51,2 пункта, PMI средних вырос до 49,9 пункта, малых - до 49,6 пункта (рост 0,7 и 3,3 пункта соответственно). Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 52,6 пункта, увеличившись на 0,1 пункта и оставшись выше критической отметки, что указывает на рост производства. Индекс новых заказов вырос на 0,7 пункта, до 51,8 пункта, что свидетельствует о повышении спроса на промышленном рынке. Индекс сырьевых запасов в марте вырос на 0,2 пункта до 47,2 пункта. Индекс занятости снизился на 0,4 пункта, до 48,2 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в марте упал на 0,7 пункта – до 50,3 пункта.
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мировая экономика, китай, кнр, pmi
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, PMI
06:42 31.03.2025
 
Индекс деловой активности в Китае в марте вырос до 50,5 пункта

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая в марте вырос до 50,5 пункта

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ПЕКИН, 31 мар - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в марте вырос до 50,5 пункта против 50,2 пункта в феврале, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о спаде.
PMI крупных предприятий в марте упал на 1,3 пункта до 51,2 пункта, PMI средних вырос до 49,9 пункта, малых - до 49,6 пункта (рост 0,7 и 3,3 пункта соответственно).
Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 52,6 пункта, увеличившись на 0,1 пункта и оставшись выше критической отметки, что указывает на рост производства. Индекс новых заказов вырос на 0,7 пункта, до 51,8 пункта, что свидетельствует о повышении спроса на промышленном рынке.
Индекс сырьевых запасов в марте вырос на 0,2 пункта до 47,2 пункта. Индекс занятости снизился на 0,4 пункта, до 48,2 пункта. Тем временем индекс поставок сырья в марте упал на 0,7 пункта – до 50,3 пункта.
 
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