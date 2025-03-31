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Основные фондовые индексы Европы падают более чем на 1% - 31.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250331/indeksy-856248533.html
Основные фондовые индексы Европы падают более чем на 1%
Основные фондовые индексы Европы падают более чем на 1% - 31.03.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы падают более чем на 1%
Основные фондовые индексы Европы в завершающий день квартала опускаются более чем на 1% на опасениях вокруг возможной торговой войны с США, свидетельствуют... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T13:46+0300
2025-03-31T13:46+0300
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в завершающий день квартала опускаются более чем на 1% на опасениях вокруг возможной торговой войны с США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.33 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,2%, до 8 554,76 пункта, французский CAC 40 - на 1,75%, до 7 777,35 пункта, немецкий DAX - на 1,85%, до 22 039,68 пункта. В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. И это в особенности касается европейского автопрома - важной, отрасли, которая в таком случае столкнётся с серьёзными сложностями. "В текущих политических условиях угроза введения пошлин всегда где-то рядом. И последнее объявление о введении 25%-ных тарифов на все импортируемые в США автомобили - лишь последняя мера в зарождающейся торговой войне, которая может оказать значительное влияние на крупнейшие европейские компании", - цитирует агентство Блумберг старшего инвестиционного аналитика Aberdeen MPS Томаса Уоттса (Thomas Watts). Что же касается макростатистики, то позже в понедельник будут опубликованы предварительные данные годовой инфляции в Германии. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне месяцем ранее в 2,3%.
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рынки, торги, европа
Экономика, Рынки, Торги, ЕВРОПА
13:46 31.03.2025
 
Основные фондовые индексы Европы падают более чем на 1%

Фондовые индексы Европы падают более чем на 1% на опасениях торговой войны с США

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в завершающий день квартала опускаются более чем на 1% на опасениях вокруг возможной торговой войны с США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.33 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,2%, до 8 554,76 пункта, французский CAC 40 - на 1,75%, до 7 777,35 пункта, немецкий DAX - на 1,85%, до 22 039,68 пункта.
В феврале президент США Дональд Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. И это в особенности касается европейского автопрома - важной, отрасли, которая в таком случае столкнётся с серьёзными сложностями.
"В текущих политических условиях угроза введения пошлин всегда где-то рядом. И последнее объявление о введении 25%-ных тарифов на все импортируемые в США автомобили - лишь последняя мера в зарождающейся торговой войне, которая может оказать значительное влияние на крупнейшие европейские компании", - цитирует агентство Блумберг старшего инвестиционного аналитика Aberdeen MPS Томаса Уоттса (Thomas Watts).
Что же касается макростатистики, то позже в понедельник будут опубликованы предварительные данные годовой инфляции в Германии. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне месяцем ранее в 2,3%.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
Российский рынок акций скомпенсировал утреннее падение
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