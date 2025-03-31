Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2% - 31.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250331/inflyatsiya-856252152.html
Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2% - 31.03.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:06+0300
2025-03-31T15:14+0300
экономика
германия
мировая экономика
инфляция в германии
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно предварительным данным, выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в феврале к январю, прогноз предполагал рост на 0,4%.Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) замедлилась до 2,5% с уровня февраля в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,9% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 2,8%, после снижения на 1,6% ранее. Цены на услуги выросли на 3,4% в годовом выражении, на товары - на 1%.В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялись в марте на 2,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.
https://1prime.ru/20250330/inflyatsiya-856230805.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, мировая экономика, инфляция в германии
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Мировая экономика, инфляция в Германии
15:06 31.03.2025 (обновлено: 15:14 31.03.2025)
 
Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2%

Годовая инфляция в Германии замедлилась с февральского уровня в 2,3%

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно предварительным данным, выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в феврале к январю, прогноз предполагал рост на 0,4%.
Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) замедлилась до 2,5% с уровня февраля в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,9% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 2,8%, после снижения на 1,6% ранее. Цены на услуги выросли на 3,4% в годовом выражении, на товары - на 1%.
В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялись в марте на 2,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.
Инфляция
CBS выяснил, кого американцы больше всего винят в высокой инфляции
Вчера, 18:32
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯМировая экономикаинфляция в Германии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала