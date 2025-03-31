https://1prime.ru/20250331/inflyatsiya-856252152.html

Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2%

Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2% - 31.03.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2%

Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального... | 31.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-31T15:06+0300

2025-03-31T15:06+0300

2025-03-31T15:14+0300

экономика

германия

мировая экономика

инфляция в германии

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно предварительным данным, выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в феврале к январю, прогноз предполагал рост на 0,4%.Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) замедлилась до 2,5% с уровня февраля в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,9% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 2,8%, после снижения на 1,6% ранее. Цены на услуги выросли на 3,4% в годовом выражении, на товары - на 1%.В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялись в марте на 2,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.

https://1prime.ru/20250330/inflyatsiya-856230805.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, мировая экономика, инфляция в германии