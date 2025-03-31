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Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2% - 31.03.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального... | 31.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-31T15:06+0300
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инфляция в германии
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МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно предварительным данным, выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в феврале к январю, прогноз предполагал рост на 0,4%.Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) замедлилась до 2,5% с уровня февраля в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,9% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 2,8%, после снижения на 1,6% ранее. Цены на услуги выросли на 3,4% в годовом выражении, на товары - на 1%.В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялись в марте на 2,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.
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германия, мировая экономика, инфляция в германии
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Мировая экономика, инфляция в Германии
Годовая инфляция в Германии по итогам марта замедлилась до 2,2%
Годовая инфляция в Германии замедлилась с февральского уровня в 2,3%
МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам марта, согласно предварительной оценке, замедлилась до 2,2% с уровня февраля в 2,3%, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В месячном выражении потребительские цены в Германии, согласно предварительным данным, выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в феврале к январю, прогноз предполагал рост на 0,4%.
Базовая инфляция (за вычетом цен на продовольствие и энергию) замедлилась до 2,5% с уровня февраля в 2,7%. Рост цен отдельно на продовольствие составил 2,9% в годовом выражении против 2,4% месяцем ранее. Цены на энергоносители сократились на 2,8%, после снижения на 1,6% ранее. Цены на услуги выросли на 3,4% в годовом выражении, на товары - на 1%.
В то же время потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительным данным, поднялись в марте на 2,3% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%.
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